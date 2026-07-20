肥媽親證《中年好聲音》停辦1年爆內幕 車婉婉與張佳添齊聲表態支持
肥媽證實第五季中年好聲音煞停內幕
昨日在《中年好聲音》百強學員聚舊會上，連續擔任四季評判的肥媽向外界拋出震撼彈，親自確認第五季將會暫停製作1年。她透露節目組對參賽者年齡限制極度嚴格，即使只差兩至三個月才滿35歲亦會被無情拒諸門外，故此停辦正好讓這批有潛力卻未達標的準參賽者有充足時間準備及等待符合資格。同時她坦言自己近期頻繁往返外地參與孫兒畢業禮，加上不幸患上鼻竇炎，確實需要暫時放下繁重錄影工作好好休養，目前正與團隊商討全新企劃。
車婉婉與張佳添齊聲表態支持停辦決定
針對這項重大變動，兩位核心靈魂人物均毫不避忌地作出正面回應。從第一屆便擔任主持的車婉婉直言「可以攤耐少少」，認為團隊連續製作四季極度疲勞，停辦能讓觀眾慢慢消化剛誕生的冠亞季軍，並強調自己絕不失落，熱切期望未來繼續歸隊。另一位資深評判張佳添亦在受訪時表示節目不應無間斷運作，大眾需要時間「抖一抖」去認識這批樂壇精英，他笑指自己將會繼續忙於音樂教學及個人頻道製作，暫停錄影並不代表獲得悠長假期。
爆紅選秀節目連續製作四季惹疲勞危機
自首播以來，《中年好聲音》成功掀起全城追夢熱潮，每屆皆吸引逾1,000名懷抱音樂夢想的中年人士報名挑戰。然而經過連續四季的高強度製作，無論是幕前負責點評的星級陣容，還是幕後負責策劃及挖掘選手的製作團隊，均面臨著無形的消耗與壓力。市場上亦開始浮現對於素人選秀頻率過密可能導致審美疲勞的擔憂，節目組目前正式進入長達1年的休整期，歷屆優勝者在此期間陸續展開各自的演藝事業及籌備個人演唱會。
網民熱議中年好聲音延期直指造福樂壇
停辦消息一出迅速在各大討論區引發激烈迴響，大批一直緊貼賽果的忠實觀眾紛紛留言表達意見。有網民十分認同高層決策，留言表示「連續播四季真係睇到有啲攰，唞下絕對係好事」，認為此舉能讓剛出道的歌手獲得更多曝光機會。不過亦有部分正在苦練歌喉準備報名的準參賽者大感錯愕，直指「等咗咁耐居然要再等一年，真係好心酸」，更有觀眾開始在網上預測未來一年各大評審及導師將會以何種新形式繼續活躍於香港娛樂圈。