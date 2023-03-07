中年好聲音｜譚詠麟成晚心情極靚等俾人讚 網民指參賽者為高分狂擦鞋

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》走勢凌厲，昨天（5日）晚播出的第14集，屬第五部曲次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，所有參賽者在這回合，淪為譚詠麟的人肉點唱機，清一式由譚詠麟指派參賽者演繹其成名歌曲。參賽者個個出盡力演唱，為求「討好」譚詠麟過關進階。中間休息時一群參賽者更空巢演出，聲稱自己迷戀譚詠麟好耐，掏出舊唱片希望獲得校長簽名，網民認為畫面淪為討好譚詠麟的「擦鞋大會」…