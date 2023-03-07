中年好聲音｜譚詠麟成晚心情極靚等俾人讚 網民指參賽者為高分狂擦鞋
節目淪為討好譚詠麟自high大會 參賽者個個巧合地稱自己迷戀倫伯
自節目踏入第五部曲次回合後，參賽者清一色成為譚詠麟的人肉點唱機，演出的曲目都由校長指派，而所有歌曲都是出自譚詠麟昔日的作品。節目中大部份參賽者巧合地指出自己都鍾愛譚詠麟，中場休息時更有參賽者拿出舊唱片，希望得到譚校長簽名！節目過程中譚詠麟心情極靚，面對參賽者海量式的稱讚，表現得笑到四萬咁口，就算批評參賽者唱功麻麻，態度都顯得不溫不火。
但有網民就認為節目畫面淪為討好譚詠麟的「擦鞋大會」，譚詠麟欣喜的表情猶如自戀成病上身，覺得好惡頂…
參賽者李佳 開Turbo直追成全晚最高分
昨晚（5日）表現最亮眼是獻唱《半夢半醒之間》的李佳。譚詠麟指廣東話版《半夢半醒》好多人聽過，但普通話版的《半夢半醒之間》則別有韻味，校長即場高歌數句普通話版，表現精彩。擅長唱普通話歌的李佳以Bling Bling戰衣上陣，出色的演出駕馭整個舞台，最終獲得89分成為昨晚一集最高分，譚詠麟大讚：「你係一個唱將，一個好唱得嘅人！」張佳添說：「你依家係從容不逼，但係振振有力。」伍仲衡則說：「你係進步得最快，你最初好多技巧，但依家聽到味道。」
參賽者魏嘉信爆喊派洋蔥感謝太太
至於最感人的洋蔥位落在被淘汰的魏嘉信身上。他在台上發表感言時，不禁淚崩多謝台下到場支持的太太：「老婆，一路都唔想你嚟睇我比賽，係因為唔想你睇到我輸，反而今日好開心，因為有你喺度，冇晉級到都唔緊要，你一直喺度支持我，解開咗我嘅心鎖。」
之後魏嘉信再向太太發表愛的宣言：「成個比賽係我同你一齊參加，如果冇你喺背後幫手同支持，冇可能走到呢一步，真係要好多謝我太太，我係好愛好愛好愛你。」場面感人。經一輪激戰後，12強名單正式出爐，而本集中有魏嘉信、何博文及鮑聖光被淘汰。
中年好聲音｜12強化身Rock友合體拍攝《不再猶豫》MV
《中年好聲音》12強選手日前合體拍攝《不再猶豫》MV，3分鐘足本版本將於今晚（6日）8點半翡翠台首播。由《中年好聲音》12強合唱的《不再猶豫》，邀來評審之一、資深音樂製作人伍仲衡為歌曲重新編曲，有別於原唱Beyond的版本，歌曲前半部及後半部細緻的音樂鋪排，充分表現了一班「好聲音」追夢的心路歷程，伍仲衡還會為12強精心分配一人一句獨唱，以凸顯各「好聲音」的個人特色及長處。
《中年好聲音》收視強勁會添食《聲夢3》疑胎死腹中
《中年好聲音》收視亦愈來愈強勁，更贏過長期佔據收視冠軍的《愛‧回家》，有見節目大受歡迎，TVB決定加碼做多三集，決賽押後於4月23日舉行，至於早前有傳TVB落重本大搞的《聲夢傳奇3》，據知外界反應一般，特別是第二季學員發展麻麻，所以TVB暫時都不會再開《聲夢3》！
常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看
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