中年好聲音321經典大戰｜中123生炮製「驚喜答謝密碼」車婉婉感動淚崩：我個妝化咗好耐㗎！
車婉婉感動淚崩：我個妝化咗好耐㗎！
天性容易受感動的婉婉姐哭成淚人，即場擁抱現場所有「中123生」之餘，又忍不住搞笑謂：「我個妝化咗好耐架！」之後再感性留言：「其實做到三季嘅（《中年》）係我嘅幸福，我自己人生行到呢度，You Guys Complete Me。」另古淖文亦有深情發表感言：「（婉婉姐）每一次企我哋隔離睇分數，陪我哋開心、陪我哋喊。」最後全體合唱《感激我遇見》，場面感人。
車婉婉深情回顧《中年好聲音3》總決賽
《中年好聲音3》主持人車婉婉在社交平台發表長文回顧總決賽。她坦言心情複雜：「開心、激動、不捨、失落⋯ 很複雜的情緒，沈澱了幾天才能出Post。」
她衷心感謝TVB打造《中年好聲音》平台，讓她以「主持新丁」身份成長，特別感激曾志偉、Rix、Patrick及Sing的信任。她亦感謝三位評審肥媽、周國豐、張佳添的支持，尤其是肥媽從她13歲認識至今的長期關照，令她深感感恩。
車婉婉回顧節目從第一、二屆在廠內錄影，到第三屆移師啟德體育園現場直播，觀眾熱情持續高漲，總決賽全場爆滿，一票難求。她表示，這對她作為主持人是重大挑戰，亦是事業成就的解鎖。8千名觀眾與9段直播的壓力，讓她感受到「秒秒都珍貴」的緊張氛圍，成為她主持生涯中最大考驗。為確保直播順利，車婉婉提前三天到場熟悉環境，開會後靜坐感受場地，反覆背熟節目流程、選手歌曲及開場介紹。她強調：「我一向相信『做功課』嘅重要性」，將整個節目 rundown 在腦中排演，以增信心。面對比賽不可預知的內容及時間限制，她需即場靈活應對，感謝FM同事及應援團阿恩、Hana Baby的協助，讓她更清晰應對燒腦的直播過程，完場後有種「顛咗」的感覺。
車婉婉特別感謝貼身團隊，包括髮型師Milkyway、爆炸（Jason）、Gloria，以及化妝師Meegan、髮型師YoYo及造型師。她笑言因自己緊張情緒連累團隊「顛埋」，並感激TVB梳化服三大部門的長期支持，讓她能專注做好主持工作。她表示：「你們讓我能安心做好自己手上的事，一切在心中。」