中年好聲音3｜黃博意外奪冠 小豬「O嘴」畫面成熱話 網民替劉洋不值
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在《中年好聲音3登峯之戰》的總決賽中，黃博出人意料地奪得冠軍，而張與辰和劉洋分別獲得亞軍和季軍。黃博在比賽中的表現一直不錯，但在總決賽中的表現，網民認為不如季軍得主劉洋突出。
中年好聲音3｜冠軍黃博背景大有來頭 曾為1原因長期欠自信
劉洋《中年好聲音3》屈居季軍「重砲手」背景、職業、MVP與歌曲表現全解析
黃博奪冠 小豬「O嘴」成熱話
今次比分真係好接近，三位都好好，鏡頭捕捉到評審的反應，小豬羅志祥同樣目瞪口呆，還一臉震驚地轉向身旁的海兒詢問，顯然對賽果感到意外！
網民：劉洋輸咗觀眾投票
不少網民對比賽結果表示失望，紛紛在網上留言，指出評審反應令人震驚：「個畫面我覺得所有評判係好愕然。」有網友認為：「因為在小豬心中劉洋是他的冠軍！」另有意見稱：「劉洋輸咗觀眾投票，黃博只是贏咗觀眾投票。所以不是黃博唱得好。」更有網民表示：「今晚我最鍾意係劉洋，好驚喜，就算唔係劉洋攞都應該係雨辰。」不過，亦有支持者強調：「賽果唔重要 最重要劉洋大哥今晚已經做到最好最出色。」
劉洋挑戰廣東話和英文歌曲
劉洋勇敢突破自我，挑戰廣東話和英文歌曲，雖然對他而言難度頗高，仍表現出色，國語歌曲更是無可挑剔，令人讚嘆！有網友表示：「我第一次覺得唱廣東話歌唱到每粒字都唔正，但又唱得好鬼好聽」今晚劉洋每首歌都演繹得極為動聽，不少人原本以為他能奪冠。
網民對黃博冠軍身份有所保留
儘管黃博的表現在總決賽中不盡人意，但仍有網民認為她應得冠軍。他們認為，從整個賽季來看，黃博獲得了最多的MVP和90分以上的成績，因此她「真係值得冠軍law! 恭喜博博」。另一方面，有網民看到劉洋在比賽中的開心表情，認為「劉洋傻更更咁，冠軍更加係屬於佢。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期