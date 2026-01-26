中年好聲音 4｜前五燈可嵐爆冷出局！獻唱《凡星》被批欠感動 肥媽聽到毛管戙？
昨（25日）晚《中年好聲音 4》PK賽賽果再度顛覆預期！曾奪得5燈佳績的斜槓媽媽可嵐，今次竟意外爆冷出局，令人大跌眼鏡。她獻唱歌曲《凡星》後僅獲3燈，不敵對手戴藝，黯然告別舞台。究竟是甚麼原因導致這位前五燈選手慘遭滑鐵盧？
昨晚賽果顛覆預期 可嵐《凡星》僅獲3燈出局
昨晚的PK賽戰況激烈，其中一場焦點對決由前「五燈選手」可嵐對戰來自北京的電台主持人戴藝。被寄予厚望的可嵐選擇演唱《凡星》，期望以溫情打動評審，然而她的演繹似乎未達預期效果，最終只獲得3盞燈。這個結果不僅讓可嵐本人感到意外，也讓不少觀眾大感惋惜，成為當晚最大爆冷賽果之一。
谷婭溦直指欠Touching 可嵐敗在情感不足
對於可嵐的表現，評審們給出了直接的點評。其中，評審谷婭溦一針見血地指出了問題所在，她解釋為何沒有給燈：「因為呢隻歌 Touching，Touching 上面少咗啲所以我今日冇俾你。」這句評語直接點出可嵐在情感表達上未能完全觸動人心，在講求情感與歌聲結合的《中年好聲音》舞台上，這成為了她落敗的關鍵因素。
對手戴藝《䄂手旁觀》入心入肺 肥媽激讚毛管戙
與可嵐形成強烈對比的，是其44歲的對手戴藝。他演唱的《䄂手旁觀》感情絲絲入扣，演繹得入心入肺，成功獲得4燈晉級。評審肥媽聽後大讚聽到毛管戙：「溫柔，就嚟表達到嗰個力量出嚟，我哋都有毛管戙，我哋對眼都有紅。」谷婭溦亦稱讚戴藝的表演極具感染力：「你帶畀我哋嘅嘢係互相有 Connect ，你將自己好似搣開嚟俾大家睇。」戴藝憑藉其強大的情感穿透力，成功在這場對決中勝出。
