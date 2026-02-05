中年好聲音 4｜5燈選手吳亦偉再登場！舞台魅力震撼 肥媽激讚：好似拋鑊炒麵！
廣告
上輪勇奪5燈的43歲音樂製作人吳亦偉，在最新一集《中年好聲音 4》再度登場！他選唱《冷水澡》時台風揮灑自如，一開場就帶動全場拍手，強大感染力令評審激讚似做騷，肥媽更以「拋鑊炒麵」形容其神級演出，究竟他如何將比賽變個人騷？
吳亦偉紅衫登場揮灑自如 瞬間燃點全場
作為首輪已奪得5燈的實力選手，43歲音樂製作人吳亦偉今次表現依然冇得輸！他穿上一件非常Sharp醒的紅色外套，選唱《冷水澡》，一登場就展現出強大的自信與舞台魅力。吳亦偉完全不像在比賽，反而像開個人演唱會，一開始便揮灑自如地舉手示意觀眾跟著節拍拍手，瞬間與全場建立連結。他的演出充滿能量，成功將現場氣氛推至高峰，讓所有人都投入在他的音樂世界中，感染力驚人。
肥媽驚爆「拋鑊炒麵」論 讚吳亦偉似做騷
吳亦偉的超強舞台表現力，令評審肥媽讚不絕口，更爆出超爆笑金句！肥媽激讚吳亦偉的演出完全是表演級數，不像在比賽：「佢一開始已舉手叫人拍手掌！有啲人炒完麵，掟去對面街再接，佢就係嗰種。」這個「雜技煮餸派」的比喻，精準地形容了吳亦偉的演出既有實力又充滿娛樂性和觀賞性，猶如一位技藝高超的師傅在表演拋鑊一樣，自信十足且技驚四座，成功將比賽舞台化為自己的個人秀。
張佳添周國豐齊讚好 吳亦偉感染力獲肯定
除了肥媽，其他評審同樣給予高度評價。張佳添就大讚吳亦偉與觀眾互動的意願極高：「佢好願意、樂意同觀眾建立 connection，尤其是去到下半首你開始將熱度帶得更起，你嘅力量不斷遞升少少，我都開始畀你感染咗。」可見其表演的感染力連專業評審都無法抵擋。周國豐亦盛讚吳亦偉的演出成功帶動全場氣氛，認為他可塑性極高。到底這位5燈選手能否再次下一城，就要留意節目播出了！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期