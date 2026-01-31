中年好聲音 4｜5燈強者對決！周遊格突發意外除耳機 肥媽激讚「完美蒸蛋」震驚全場
5燈對決朱珠溫柔演繹梅姐金曲
今集PK對決迎來高潮，由「5燈俱樂部」成員朱珠硬撼周遊格。朱珠選唱梅艷芳的經典金曲《親密愛人》，但以溫柔綿密的「青春版」風格演繹，成功唱出極度溫馨的意境，令一向鐵漢的評審張佳添及周國豐亦被深深感染。張佳添大讚她唱出「青春感」：「呢隻歌一啲都唔中年，我覺得有股青春氣息飄逸住喺空氣裏面；但你落到去低音，又有一種成熟嘅韻味，幽幽地入咗我個心入面。」周國豐更揭露《親密愛人》背後的故事，原來靈感來自梅姐與男友的「甜蜜電話粥」，他讚賞朱珠：「你將一首經典老歌嘅年齡層拉低咗，恭喜你！」
周遊格遇突發意外 肥媽激讚「完美蒸蛋」
另一邊廂，周遊格則以Rock版《千億個夜晚》迎戰，但在演唱期間竟發生小意外，其監聽耳機一度失靈，令他要當機立斷除掉耳機，單靠現場音響繼續演唱！雖然遇上突發狀況，但周遊格的投入度及感染力絲毫未減，專業表現贏得評審一面倒正評。肥媽對其應變能力讚不絕口，更以美食作比喻：「我好鍾意佢，佢個 Mon 聽唔到，佢就剝咗佢就咁聽台 Mon 算喇，呢啲要學。話你聽！佢係一個好滑嘅蒸蛋，知道自己應該蒸幾多分鐘，完美蒸蛋！」海兒亦被其舞台魅力折服，大讚：「去到升 Key 嘅部分超高難度，但佢都係好自如、好輕鬆、好實在，好 powerful。」
評審陷兩難局面 周國豐大嘆最難揀
一柔一剛的頂尖對決，讓五位評審陷入史無前例的兩難局面。兩位選手的表現均達到了極高水準，令評審們難以取捨。周國豐在點評時忍不住大嘆，這是70強比賽以來最困難的選擇：「呢組真係㦸手，應該係我暫時今次 70 強入面最難揀嘅一個，一個好柔、一個好剛，我覺得兩個都應該入圍。」兩位5燈強者只有一位能晉級，到底評審最終會如何抉擇，結果絕對令人意想不到！
網民洗版熱議 激讚專業表現超震撼
節目播出後，這場「5燈對決」隨即在網上引發洗版式討論，網民對兩位選手的表現都給予極高評價。不少網民被朱珠的歌聲打動：「「朱珠唱到心都融化，好有梅姐當年嘅感覺！」、「呢個版本嘅《親密愛人》好清新，完全唔老土！」」而周遊格臨危不亂的專業態度更震撼網民：「「周遊格遇到意外都咁穩，真係專業級！」、「台上一分鐘，台下十年功，呢啲就係實力！」、「聽到肥媽話佢係完美蒸蛋笑咗，但又好貼切！」」