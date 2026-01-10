中年好聲音 4｜74歲Band友硬撼72歲名導！後者竟曾執導張國榮經典劇？
《中年好聲音 4》今集迎來超強「Super Senior」對決！74歲的林守常與72歲的宋豪輝同場較量，前者為愛妻獻唱，後者竟是殿堂級影視導演，更曾與巨星張國榮合作！兩位年過七旬的參賽者背景驚人，究竟他們的歌聲能否像其履歷一樣震撼舞台？
林守常結婚30周年獻唱《憑著愛》 自爆中學已夾Band
今季年紀最大的參賽者、74歲的林守常（林伯）一登場便帶來滿滿的感動。他透露選唱經典金曲《憑著愛》，是因為比賽當日正正就是他與太太結婚30周年的大日子，希望藉此向愛妻表達心意，場面感人。別看林伯年紀大，他的音樂底子相當深厚，原來他自中學時期已經與同學「夾Band」玩音樂，多年來更玩勻主唱、伴唱、鋼琴、鼓、色士風及結他，可謂十八般武藝樣樣精通，音樂熱誠數十年不減，今次踏上舞台絕對令人期待。
宋豪輝背景嚇親人 曾執導Beyond電影及張國榮名劇
另一位Super Senior、72歲的宋豪輝背景同樣驚人！他選唱經典歌曲《明星》，似乎與其人生經歷互相呼應。宋豪輝出身於第2期無綫電視藝員訓練班，曾為無綫及麗的藝員，其後轉戰幕後。他於1978年曾遠赴美國修讀電影，回港後擔任TVB編導，更執導過燴炙人口的電影，包括《Beyond 日記之莫欺少年窮》及《富貴黃金屋》。不僅如此，他更曾編導由商天娥及已故巨星張國榮主演的經典劇集《儂本多情》，如此輝煌的履歷，令觀眾對他的歌唱實力充滿好奇。
網民洗版大讚：呢啲先係中年好聲音！
兩位「Super Senior」的驚人背景曝光後，立即在網上引發洗版式討論。大批網民對他們的追夢精神表示敬佩：「70幾歲仲有火，好感動！」、「呢啲先係《中年好聲音》嘅精神，活到老唱到老！」不少人對宋豪輝的導演身份感到震驚：「嚇死！原來係《莫欺少年窮》個導演，回憶返哂嚟！」、「竟然同哥哥（張國榮）合作過，呢位參賽者係傳奇級數！」亦有網民被林伯的愛妻宣言打動：「為老婆參賽唱《憑著愛》，浪漫到暈！」、「希望林伯可以晉級，想聽佢玩樂器！」。
