中年好聲音 4｜尤淑情獻唱《情人》奪唯一5燈！周國豐都屈服：你嘅高音令我哋屈服咗
廣告
《中年好聲音 4》70強對決昨（25日）晚迎來「一對一PK賽」，全晚火花四濺，但最終只有一位參賽者成功奪得5燈滿分佳績！尤淑情憑藉獻唱Beyond經典金曲《情人》，以其驚人的小宇宙與能量，徹底征服全場，成為當晚唯一一位「五燈選手」，究竟她的演出有何過人之處？
昨晚PK賽唯一5燈誕生 尤淑情《情人》小宇宙爆發
在70人爭奪40個晉級名額的殘酷賽制下，尤淑情脫穎而出，成為全場焦點。她選擇挑戰殿堂級樂隊Beyond的名曲《情人》，在演繹過程中，她完全釋放了自己的「小宇宙」，能量大爆發。尤其在歌曲的高音部分，其穿透力十足的聲線技驚四座，讓在場所有人都為之動容，最終不負眾望，獲得全部五位評審的青睞，奪得珍貴的5燈，強勢晉級。
周國豐谷婭溦激讚 尤淑情高音征服全場
尤淑情的完美表現讓一向要求甚高的評審周國豐都心悅誠服，他大讚道：「後面嘅演繹我覺得係真真正正將你嘅小宇宙、能量發揮到出嚟，你嘅高音部分令到我哋屈服咗，恭喜你！」評審谷婭溦亦對她刮目相看，認為她展現了全新的一面：「你畀咗一個全新嘅你出嚟，覺得大家都要做嘅嘢，每一場都要畀新嘅大家睇。」可見尤淑情這次的突破性演出，完全達到了評審的最高期望。
71歲郭哲宏雖敗猶榮 張佳添大撐：人生好有希望
與尤淑情對戰的，是來自新加坡的71歲選手郭哲宏。他柔情演唱《在此刻》，雖然最終以4燈成績落敗，但表現依然亮眼，贏得全場尊重。評審張佳添對其更是讚不絕口，力撐道：「佢一企出嚟擘大口，我瞌埋眼都知呢個係哲宏，呢樣嘢其實係好值錢，呢首歌絕對唔易唱…我好佩服你去到呢個年紀仲有咁多中氣，你令到我覺得人生好有希望！」郭哲宏雖敗猶榮，為比賽增添了溫情與敬意。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期