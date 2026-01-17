中年好聲音 4｜38歲張偉晉Krump舞風唱《黑夜不再來》 引爆肥媽周國豐「三點式」罵戰！
張偉晉Krump X 慢歌登場 周國豐狠批匪夷所思
本身是專業排舞師的張偉晉，選擇以極度創新的方式演繹經典金曲《黑夜不再來》。他在演唱途中，突然加入充滿力量感和爆發力的Krump（狂派舞），試圖以舞蹈動作詮釋歌曲的內心掙扎。然而，這種前衛的表達方式似乎未獲所有評審認同，周國豐率先開炮，直指其表演「匪夷所思」，認為狂野的舞蹈與歌曲的悲傷意境完全唔夾，破壞了原曲的美感。
肥媽「三點式」論火爆反擊 周國豐嚇到連嗌唔好
面對周國豐的嚴厲批評，肥媽隨即以極幽默的方式和應，更意外引爆一場「罵戰」。她並非直接評論表演，反而以自己作比喻力撐參賽者勇於嘗試：
「我都可以著三點式，但我唔夠薑咋嘛。」
此言一出，周國豐聞言即嚇到面容扭曲，扮慌張地連嗌三個「唔好」制止：「唔好！唔好！真係唔好！」肥媽見狀即時「發火」激動反擊：「咩唔好呀？！你依家咩意思呀，睇小我呀？」兩人火花四濺的對話令全場由緊張的評核氣氛瞬間變為爆笑，成為當晚最大亮點。
起底全國冠軍舞王張偉晉 曾拍戲出歌瓣瓣掂
張偉晉的大膽嘗試並非無的放矢，翻查其背景，原來他是經驗豐富的舞林高手。他不僅是排舞師兼舞蹈員，比賽經驗更是極之豐富，履歷相當驚人：
**2011年** 於《亞洲星光大道 5 跳舞吧！》中贏得第四名。
**2012年** 於內地大型跳舞比賽《康王舞動中國》勇奪全國總冠軍，舞王實力毋庸置疑。
之後他更作多方面發展，先後做過主持、拍過電影及發布過個人單曲，並曾與關嘉敏（Carman）及何汐宸（Karson）合唱《Chocolate Liquor》。擁有如此強勁的舞蹈根基，難怪他敢於在《中年好聲音》舞台上挑戰將兩種截然不同的藝術風格融合。
網民激辯表演好壞：支持創新定係九唔搭八？
節目播出後，網民對於張偉晉的表演反應兩極。支持者大讚他有勇氣和創意：「好有guts！終於有啲新嘢睇！」、「跳得好好喎，Krump係表達緊內心掙扎，同首歌好夾！」、「支持藝術家，唔通個個都企定定唱K咩？」但另一派觀眾則認為表演不倫不類：「真係九唔搭八，完全破壞首歌嘅意境。」、「周國豐講得啱，匪夷所思。」不過，更多網民的焦點落在評審的罵戰上：「肥媽同周國豐先係主角，笑死！」、「跪求《中年好聲音》下季搵肥媽著三點式做開場！」，可見評審間的火花成功製造了大量話題。