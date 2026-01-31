中年好聲音 4｜評審海兒反差萌勁吸睛！親授「Pat Pat夾筆」飆高音秘技震驚網民
廣告
《中年好聲音 4》除了參賽者鬥得激烈，評審海兒亦憑其獨特魅力成功搶鏡！海兒在節目中時而展現少女甜笑，時而因參賽者故事而感動落淚，更石破天驚地親授「Pat Pat夾筆」飆高音秘技，集可愛、感性與專業於一身的「反差萌」形象引起網民熱議，究竟這位評審還有甚麼驚人一面？
海兒睇表演現少女甜笑 聞選手故事秒變喊包
評審海兒在節目中展現出極具反差的魅力。當參賽者莫煥基以Jazz風格演繹《我有我愛你》時，海兒一邊撳燈，臉上竟忍不住泛起甜笑，欣賞之情溢於言表，神情既少女又可愛。然而，畫風一轉，當另一位選手范子睿獻唱紀念亡故婆婆的原創歌曲《527》時，感性的海兒卻被故事深深觸動，在席間數度落淚，更哽咽分享自己因工作繁忙而未及回電給婆婆的遺憾，秒變「喊包」的真性情，讓觀眾看到她溫柔感性的一面，與之前甜笑的形象形成強烈對比。
海兒向71歲選手傳授秘技 「幻想Pat pat夾住支筆」
除了可愛和感性，海兒的專業指導同樣令人眼前一亮。向來樂於向參賽者傳授歌唱技巧的她，在節目中即場向71歲的選手郭哲宏傳授一個獨門的飆高音小竅門——「Pencil Technique」。這個技巧的原理既有趣又專業，海兒生動地解釋：「你就係幻想你 Pat pat 夾住一支筆，你就可以用埋你大髀 Pat pat 嘅肌肉力量，咁啲高音就會易啲唱。」這個獨特又貼地的教學法，讓參賽者和觀眾都大感新奇，也突顯了海兒在音樂教學上的專業與創意。
網民大讚海兒可愛又專業 「Pat Pat秘技」引爆笑
海兒的獨特教學法和真性情表現在網上掀起熱烈討論。網民紛紛大讚她「又可愛又專業」，認為她的評語中肯又窩心，完全沒有架子。特別是她親授的「Pat Pat夾筆」飆高音秘技，更讓網民笑言「大開眼界」、「原來唱歌要用Pat Pat」、「好想即刻試下係咪真係得」。不少觀眾表示，海兒集可愛、感性、專業於一身的立體形象，讓評審席變得更有火花，其「反差萌」成功圈粉無數，已成為今季《中年好聲音 4》的一大亮點，期待她未來分享更多有趣的歌唱秘技。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期