中年好聲音 4｜獅子王獻唱《天黑黑》奪5燈！含淚憶太婆一句話惹哭全場
廣告
《中年好聲音 4》今集賽況激烈，神秘參賽者「獅子王」憑女歌男唱《天黑黑》勇奪5燈佳績，更在台上感觸落淚！他憶述歌曲是獻給已故太婆，更透露一段溫馨往事與遺憾，真摯情感打動全場，究竟他與太婆之間有著怎樣的故事？
獅子王真情演繹《天黑黑》 勇奪5燈佳績
今集《中年好聲音 4》中，聲音辨識度極高的「獅子王」挑戰女歌男唱，演繹孫燕姿名曲《天黑黑》。他真摯的歌聲充滿感情，成功打動一眾評審，最終榮獲5燈滿分成績，成為全晚焦點。評審之一的谷婭溦聽後亦大為感動，直言：「我自己有毛管戙，技巧過咗關，Feeling 都有。」可見「獅子王」的演繹不僅技術達標，情感投入更是滿分，令在場人士為之動容。
獅子王台上爆喊憶太婆 「呢啲溫暖唔識珍惜」
奪得佳績後，「獅子王」在台上分享選曲背後的故事，原來是為了獻給已故的太婆。他感觸地憶述往事，哽咽表示：「佢（以前）會成日關心我，攞住罐餅去我間房問我：『肚唔肚餓啊？食唔食飯啊？』」這段溫馨回憶讓他充滿遺憾，他更剖白內心悔意：「呢啲溫暖有嘅時候唔識珍惜，到佢無咗嘅時候會好後悔。」一番真情告白，令全場無不動容，也讓觀眾看到他重情重義的一面。
網民封「中4重情王」 起底曾為母親獻唱
「獅子王」的深情表現，讓他被網民封為「中 4 重情王」。有眼利網民翻出他第一輪比賽的片段，當時他獻唱《誰來愛我》，透露是想透過歌曲答謝媽咪。如今再次將歌曲獻給至愛親人，可見他相當重視家庭與情義。網民紛紛留言大讚：「聽得出係有故事嘅人」、「好感動，完全係用生命唱歌」、「呢啲先係《中年好聲音》嘅精神」。更有網民表示：「由第一集已經撐佢，估唔到背後咁感人！」他的孝順與念舊形象，已深深烙印在觀眾心中。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期