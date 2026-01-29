中年好聲音 4｜白眉鷹王憑磁性靚聲表現躍進！獲三位評審激讚揭進步關鍵
《中年好聲音 4》戰況愈演愈烈，另一位蒙面唱將「白眉鷹王」今集表現大躍進，憑一曲《假使有日能忘記》盡顯其磁性靚聲，贏得三位評審一致讚賞！評審們紛紛指出他的驚人進步，更點出他脫胎換骨的關鍵，究竟「白眉鷹王」是如何逆襲成功？
白眉鷹王獻唱《假使有日能忘記》 磁性靚聲震懾全場
在最新一集《中年好聲音 4》中，參賽者「白眉鷹王」選唱黎明經典金曲《假使有日能忘記》，其充滿磁性的中低音一開口便驚艷全場。相比起過往的表現，他今次的演繹明顯自信得多，無論是情感投入還是技巧掌握都躍進不少，成功以歌聲讓觀眾和評審重新認識他。他穩健的台風與獨特的聲線，讓他被視為本季一大黑馬，潛力不容忽視。
張佳添大讚選曲正確 「透過首歌認識你多咗」
對於「白眉鷹王」的蛻變，評審張佳添給予高度評價，認為他今次選曲非常成功。張佳添直言：「你揀咗隻適合你嘅聲線、性格嘅歌，雖然睇唔到你個樣，但透過首歌認識你多咗。」這番話點出選對歌曲的重要性，一首合適的歌能讓歌手的魅力完全釋放，讓「白眉鷹王」的個人特質更為鮮明，成功在蒙面之下用聲音打動人心。
谷婭溦周國豐齊讚好 「音色好靚」「信心多咗」
除了張佳添，另外兩位評審谷婭溦和周國豐亦對「白眉鷹王」讚不絕口。谷婭溦認為他的演出非常完整，大讚：「高低起伏全部做到晒，一個好嘅 Performance，你唱番你擅長嘅嘢，信心多咗好多。」而周國豐則聚焦在他的音色上，表示：「我今日聽到音色好靚嘅你，呢首歌好啱，發揮到你嘅中低音。」三位評審從選曲、完整度到音色發揮，全方位肯定「白眉鷹王」的進步，證明他的實力已獲專業認可。
網民洗版力撐白眉鷹王 「今集MVP係你」
節目播出後，「白眉鷹王」的驚喜表現亦引起網民熱烈討論，不少觀眾都對他的進步感到驚訝。討論區被支持留言洗版：「白眉鷹王今集好得，進步超多！」、「把聲好有磁性，聽出耳油」、「揀啱歌真係差好遠，今集MVP係你！」、「完全係黑馬，之前都冇乜留意佢」。網民一面倒的好評，加上評審的肯定，「白眉鷹王」無疑已憑實力跑出，成為《中年好聲音 4》中絕對不能忽視的實力派唱將。
