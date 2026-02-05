中年好聲音 4｜藝人白羊君唱《趁早》！完美震音惹爭議 張佳添狠批：冇感情！

藝人代表「白羊君」今集獻唱《趁早》，其近乎完美的震音技巧，竟引來評審團兩極評價！張佳添直指其唱法變得「機械化」而失去感情，但周國豐卻激讚「唱得好爽」，究竟是神級技巧還是感情敗筆？一場關於歌唱藝術的激辯隨即展開！