中年好聲音 4｜藝人白羊君唱《趁早》！完美震音惹爭議 張佳添狠批：冇感情！
廣告
藝人代表「白羊君」今集獻唱《趁早》，其近乎完美的震音技巧，竟引來評審團兩極評價！張佳添直指其唱法變得「機械化」而失去感情，但周國豐卻激讚「唱得好爽」，究竟是神級技巧還是感情敗筆？一場關於歌唱藝術的激辯隨即展開！
白羊君獻唱《趁早》 完美震音成雙面刃
今集其中一位焦點選手，就是藝人代表「白羊君」。他選唱張宇原唱的經典歌曲《趁早》，一開聲其標誌性的震音技巧便成為全場焦點。他的震音運用近乎完美，音準和穩定度都無可挑剔，展現出專業歌手的功架。然而，這項被視為高階的歌唱技巧，卻意外地在評審席上引發了一場激烈的爭論，成為一把雙面刃，讓他的表現充滿爭議性，究竟是加分還是減分，評審們意見完全唔同！
張佳添海兒直指機械化 勸白羊君改唱腔
評審張佳添率先對「白羊君」的唱法提出質疑，認為他過度依賴技巧。張佳添直言：「當震音變咗策略同機械化，就會冇感情，但你唱到後面愈唱愈好。」他認為歌唱的核心是情感表達，過於工整的技巧反而會成為枷鎖。另一位評審海兒亦有同感，直接向白羊君建議：「你習慣咗震音，要改改佢。」不過海兒也補充，這首歌難度極高，讚賞他能唱得如此有中氣，算是「值得嘉許」，評價可謂一針見血又中肯。
周國豐力排眾議激讚 讚白羊君唱出男人味
正當以為「白羊君」的震音唱腔會被一致批評時，評審周國豐卻提出截然不同的看法，力排眾議！他對白羊君的演出給予極高評價，更用一個「爽」字來形容聽後感。周國豐激讚：「你唱得好爽！你係完全做到呢首歌嘅男性味道。」他認為白羊君的演繹方式，完美呈現了歌曲所需要的剛陽和灑脫感。面對如此兩極的評價，「白羊君」的晉級之路瞬間變得撲朔迷離，想知他最終獲得幾多盞燈，能否順利晉級，就要密切留意周日晚播出的《中年好聲音 4》！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期