中年好聲音 4｜35歲范子睿一曲《給自己歌》奪5燈 獲封「頭號殺手」激讚：將人性唱出嚟
周國豐封范子睿「頭號殺手」 評審一致5燈通過
在最新公布的第七集片段中，35歲的范子睿選唱李宗盛的《給自己的歌》，表現令人眼前一亮。他全情投入的演唱，加上超高水準的歌唱技巧，成功征服所有評審，輕鬆斬獲5燈佳績。評審周國豐對其表現讚不絕口，更直接封他為今季的「頭號殺手」，並表示：「本來李宗盛歌曲係必死無疑，但今季 100 強入面唱李宗盛（嘅）係強到不得了。你（指范子睿）將人性唱咗出嚟，之前有好多『大魔王』，今季呢個係『頭號殺手』。」可見其評價之高，讓觀眾極度期待他之後的表現。
范子睿台下秒變愛妻號 後台甜蜜激吻閃爆全場
台上的范子睿展現出狂野奔放的魅力，但一走下台，他馬上變回一位溫柔的「愛妻號」。在完成震撼人心的表演後，范子睿在後台第一時間走向太太，並情不自禁地送上深情一吻，兩人互動充滿愛意，場面溫馨又甜蜜，與台上的「頭號殺手」形象形成強烈對比。這種台上霸氣、台下柔情的反差萌，不但閃爆全場，更讓觀眾見識到他鐵漢柔情的一面，大大增加了他的個人魅力，相信會吸納不少粉絲。
范子睿超狂猛料大起底 曾奪全國大獎任音樂理事
范子睿的超班實力並非一朝一夕練成，其音樂背景相當驚人。他曾專門學習流行鋼琴即興伴奏及流行演唱，在學期間因表現出色，更獲老師推薦遠赴北京深造，畢業後一直投身於流行聲樂的教學工作。范子睿目前更是廣東省流行音樂協會的理事，專業地位備受肯定。不僅如此，他更曾奪得第八屆中國音樂金鐘獎流行音樂大賽的全國優秀獎，如此輝煌的履歷，證明其實力絕對不容忽視，難怪一出場就技驚四座，被評審視為冠軍大熱人選。
評審團激讚范子睿超班實力 張佳添：真係有得鬥
范子睿的演出讓整個評審團為之驚艷，海兒聽畢後直接表示「五體投地」，大讚他用歌聲說故事的技巧已達爐火純青的境界。而張佳添則坦言今季強者雲集，令比賽格外好看，他更特別提到：「今屆《中年好聲音》好睇，我覺得真係有得鬥，呢隻歌安雅希都唱過，佢好高分呀，但你仲多咗一份自己嘅野性喺入面」。評審們一致的高度評價，預示著范子睿將會是今季賽事中一位極具威脅性的參賽者，也讓觀眾更加期待他與其他「大魔王」級選手的正面交鋒。