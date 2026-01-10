中年好聲音 4｜35歲選手獲封「頭號殺手」！台上野性爆發 台下竟是愛妻號？
《中年好聲音 4》第七集再爆驚人選手！35歲的范子睿憑一曲《給自己的歌》震撼全場，不但奪得5燈佳績，更被評審周國豐封為今季「頭號殺手」！台上的他野性十足，但鏡頭一轉，他在後台竟向太太送上深情一吻，反差極大，究竟這位強者是何方神聖？
范子睿獻唱《給自己歌》 評審激讚：將人性唱出嚟
在最新一集《中年好聲音 4》中，35歲選手范子睿選唱李宗盛的高難度歌曲《給自己的歌》，憑著超高歌唱技巧及全情投入的演繹，成功打動所有評審，獲得5燈滿分成績。評審周國豐對其表現讚不絕口，更封他為今季「頭號殺手」，直言：「本來李宗盛歌曲係必死無疑，但今季 100 強入面唱李宗盛（嘅）係強到不得了。你（指范子睿）將人性唱咗出嚟，之前有好多『大魔王』，今季呢個係『頭號殺手』。」另一評審海兒亦大讚范子睿的說故事技巧一流，表示「五體投地」。張佳添更坦言非常期待之後的比賽，認為今屆強者雲集，充滿火花：「今屆《中年好聲音》好睇，我覺得真係有得鬥，呢隻歌安雅希都唱過，佢好高分呀，但你仲多咗一份自己嘅野性喺入面」。
范子睿台上野性台下愛妻 反差萌震驚網民
范子睿在台上展現出狂野奔放的一面，但私底下卻是個不折不扣的「愛妻號」。節目片段可見，當他完成演唱後，立即走到後台與太太溫馨擁抱，更送上「甜蜜錫錫」，場面相當溫馨，與台上的野性形象形成極大反差。原來范子睿的音樂實力早已有跡可尋，他曾學習流行鋼琴及演唱，更遠赴北京深造，畢業後一直從事流行聲樂教學工作，現時更是廣東省流行音樂協會理事，並曾奪得第八屆中國音樂金鐘獎流行音樂大賽全國優秀獎，履歷相當驚人，實力絕對不容忽視。
網民熱議頭號殺手登場：今季真係有得鬥！
節目播出後，范子睿的「頭號殺手」稱號隨即引起網民熱烈討論。不少觀眾被他充滿張力的演出所震撼，紛紛留言表示期待：「終於有個可以同大魔王級數鍊過嘅選手！」、「唱李宗盛嘅歌唱到咁有味道，真係高手。」、「呢種野性台風好正，完全估唔到佢係個老師。」更有網民將他與之前的高分選手比較，認為今季的戰況將會非常激烈：「張佳添講得啱，安雅希都唱過，但范子睿完全係另一種風格，今季真係有得鬥！」、「台上野獸台下暖男，呢個人設太屈機！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期