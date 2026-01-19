中年好聲音 4｜35歲蔡宓婕抱病獻唱《聽我唱歌》奪5燈 評審激讚：水到渠成！
《中年好聲音 4》再有猛將登場！來自台北的35歲駐唱歌手蔡宓婕，在今集香港賽區最終回中，即使頂著感冒抱病上陣，依然憑一首情感豐沛的閩南歌《聽我唱歌》成功打動所有評審，勇奪5燈佳績！其極具穿透力的歌聲跨越了語言隔閡，連評審都大讚其演繹是「水到渠成」，究竟這位過江龍有何魅力，能在身體不適的情況下依然發揮超水準表現？
蔡宓婕頂住感冒上陣 情感演繹征服全場
在比賽當晚，蔡宓婕坦言自己正受感冒困擾，但她並未因此影響表現。她選唱的閩南歌《聽我唱歌》雖然對香港觀眾而言較為陌生，但她憑藉充滿感情且極具個人風格的演唱，將歌曲中的故事感和情緒完美傳遞，成功征服全場。評審張佳添大讚她將情感與技巧完美融合：「你唱到晒整首歌需要嘅起承轉合。」谷婭溦亦給予高度評價：「呢一首歌對於你嚟講就係一個水到渠成嘅一個唱法，太好了！」肥媽更直言，即使聽不懂歌詞，也能完全被她的歌聲所感動：「好自然流露，你唔需要識聽呢隻話，佢就係同呢個歌名一樣，你要聽我唱歌。」蔡宓婕用實力證明，音樂是沒有語言界限的。
起底台北過江龍 蔡宓婕IG狂晒混血精靈囝囝
在舞台上是實力唱將，舞台下的蔡宓婕原來擁有一個幸福美滿的家庭。翻查其個人社交平台，可見她已為人母，與靚仔老公育有一名非常可愛的混血囝囝。蔡宓婕亦毫不吝嗇分享家庭樂，經常「晒B」，上載囝囝的精靈萌照，融化不少網民的心。從照片中可見，她的囝囝五官精緻，電力十足，完美遺傳了父母的優良基因。蔡宓婕在追逐歌唱夢想的同時，亦兼顧家庭，展現了現代女性的堅韌與魅力，其幸福的家庭生活亦為她增添了一份溫暖親和的形象，讓觀眾看到她舞台以外的另一面。
網民大讚專業精神：病住都唱得咁好！
節目播出後，蔡宓婕抱病奪5燈的專業精神，引來網民洗版式激讚。大批網民留言表示佩服：「病住都可以唱到5燈，太強了吧！專業歌手嘅質素！」、「雖然聽唔明歌詞，但完全被佢嘅感情打動到，好有感染力！」、「把聲好有故事感，技巧同感情都滿分！」不少網民亦被她的家庭生活吸引，大讚：「佢個仔仔好得意呀！簡直係混血小王子！」、「事業家庭兩得意，真正嘅人生勝利組！」網民紛紛表示希望她能好好休息，以最佳狀態迎接下一輪比賽，期待她帶來更多觸動人心的表演。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期