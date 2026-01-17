中年好聲音 4｜60歲詹越弗爆登場演繹《愛情陷阱》 獲激讚「60歲是新40歲」！
年齡從不是限制！《中年好聲音 4》迎來最年長女參賽者、60歲的詹越，以一身弗爆身形勁歌熱舞演繹譚詠麟金曲《愛情陷阱》，不但中氣十足，舞步更有力，震撼全場！評審張佳添更激讚她是「60歲是新的40歲」的最佳示範，究竟這位美魔女背後有怎樣的勵志故事？
詹越勁歌熱舞《愛情陷阱》 驚人活力震撼舞台
作為今季「Senior 參賽者系列」的代表，60歲的詹越一登場即成為全場焦點。她選擇挑戰經典快歌《愛情陷阱》，令人意外的是，她全程表現得揮灑自如，唱歌時不但中氣十足，完全沒有喘氣，跳舞時更是充滿力量和節奏感，活力四射。更令人驚訝的是她保養得宜的健美身形，完全看不出已屆花甲之年，其「弗到漏油」的狀態和驚人的舞台活力，徹底顛覆了觀眾對60歲的想像。
張佳添激讚詹越：60歲是新40歲
詹越的精彩演出贏得評審團一致好評。評審張佳添對其表現讚不絕口，更為她創造出金句，稱她是「sixties 係 new forties」（60歲是新的40歲）的最佳示範。他激動地表示要向詹越學習：
「你嘅活力、你嘅身材，even 你嘅聲線都係 young 嘅，真係要向你學習。」
而肥媽亦補充，指詹越在海選時的舞蹈已相當搶眼，看得出她擁有極強的舞台表演慾，並非一朝一夕的功夫，其對舞台的熱情和準備值得肯定。
58歲先學唱歌 詹越打破年齡枷鎖
詹越在舞台上散發的自信和光芒，背後是一個勵志的追夢故事。原來，她是在兩年前，即58歲時才正式開始學習唱歌。在許多人認為應該退休弄孫為樂的年紀，她卻選擇勇敢地踏出舒適圈，追尋自己的音樂夢想。從一個58歲的歌唱初學者，到兩年後在《中年好聲音》舞台上勁歌熱舞、震撼全場，詹越用行動證明，只要有決心和熱情，任何時候開始追夢都不會太遲。
網民洗版力撐：阿媽輩嘅偶像！
詹越的勵志故事和驚人表現，在節目播出後立即引起網民洗版式討論，獲得一面倒力撐。網民紛紛留言表示大受鼓舞：「呢個阿姨勁過好多後生女！Respect！」、「我60歲嗰陣有佢一半活力都偷笑！」、「完全睇唔出60歲，身材管理太強了！求保養心得！」、「好勵志，證明幾時追夢都唔會遲！佢先係真正嘅中年好聲音！」詹越在一夜之間成為不少人心中的「阿媽輩偶像」，為中年追夢寫下最美麗的註腳。
