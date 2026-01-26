中年好聲音 4｜鄭仲豪搖滾炸場逆襲！40秒高音擊敗范子睿 一燈險勝勁震撼
廣告
昨（25 日）晚《中年好聲音 4》上演了極具戲劇性的一幕！曾被評為「下弦」級的選手鄭仲豪，竟以黑馬姿態，成功逆襲被封為「頭號殺手」的范子睿！鄭仲豪以搖滾風格演繹《無情的情書》，末段更祭出長達40秒的高音「炸場」，最終在同燈投票下以一燈之差險勝，上演驚天大逆轉，畫面極度震撼！究竟這位「下弦」選手是如何實現逆襲的？
鄭仲豪Rock爆《無情情書》 40秒高音燃炸全場
在昨晚的PK賽中，鄭仲豪一改以往形象，以全新搖滾型格上陣，挑戰張學友名曲《無情的情書》。他的演出火速點燃全場氣氛，尤其在歌曲末段，他展現了驚人的肺活量，飆出長達40秒的震撼高音，力量與技巧兼備，讓全場觀眾及評審為之沸騰，掌聲雷動。這個「高音炸場」的表現，不僅為他贏得了四燈佳績，更讓他從「下弦」級別，一躍成為備受矚目的Good performer，展現了驚人的進步與潛力，連主持車婉婉都忍不住驚呼：「點解你哋要咁做呀？」
范子睿原創曲《527》唱喊肥媽 可惜一燈之差無緣晉級
鄭仲豪的對手，是實力強勁的「頭號殺手」范子睿。范子睿今集帶來原創歌曲《527》，將對自小湊大他的外婆的無限思念，全部傾注在旋律與歌詞之中。他真摯的演唱感動了全場，連肥媽和海兒都忍不住感動落淚。雖然范子睿的表演充滿感情，同樣獲得四燈，但在最後的評審二選一投票中，卻以一燈之差不敵鄭仲豪，無緣晉級。這個結果讓不少人感到惋惜，也證明了比賽的殘酷與不可預測性。
周國豐力讚鄭仲豪進步神速 肥媽罕有未撳燈點評「爭啲」
這場對決的賽果引發了評審間的熱議。周國豐對鄭仲豪的進步給予高度評價：「我想提返 5 燈嘅朋友，3 燈同 4 燈係可以進步好多，期間進步得好緊要嘅係 3 燈嘅仲豪，之前唱嘅部份唱得好好，呢首歌好啱你唱。」然而，一向被稱為「長明燈」的肥媽卻罕有地沒有為鄭仲豪撳燈，她解釋道：「你個 Down beat 爭啲，既然佢哋都畀晒，咁我梗係唞唞啦，我未唞過㗎呢隻燈！」由於二人同獲四燈，最終需要五位評審進行紅、藍燈二選一投票，場上陷入一片膠著，最終鄭仲豪以一燈險勝，成功上演「下弦的逆襲」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期