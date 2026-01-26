中年好聲音 4｜髮型總監鄭康淇聽肥媽勸告！苦練後大躍進 評審讚：換咗個人
努力真的可以帶來改變！在昨（25 日）晚播出的《中年好聲音 4》中，54歲的髮型總監鄭康淇就上演了一場勵志逆襲記。曾被評為「下弦級」、僅獲兩燈的他，謹記評審肥媽的建議，努力練習後脫胎換骨，以一曲《落花流水》獲得三燈佳績，進步神速，連肥媽都驚訝大讚他「好似換咗個人」，雖最終惜敗，但其奮鬥精神贏盡掌聲！
鄭康淇獻唱《落花流水》 由2燈躍升至3燈
在昨晚的「一對一PK賽」中，54歲的髮型總監鄭康淇挑戰「貓女郎」。記取了上次僅得兩燈的教訓，鄭康淇這次明顯有備而來。他選唱陳奕迅的《落花流水》，在演繹的穩定性和情感投入上都有了長足的進步，歌聲中的自信心顯著提升。最終，他的努力獲得了回報，燈數由上次的兩燈大步上揚至三燈，雖然仍不足以直接晉級，但這個躍進式的轉變，已經是他個人的一大勝利，完美演繹了「下弦的蛻變」。
肥媽驚訝「好似換咗個人」 周國豐讚技巧贏對手
鄭康淇的巨大進步，讓評審們眼前一亮。當初曾提點他的肥媽，對其表現感到非常驚喜，直言：「你一開聲，感覺好似換咗個人，真係話畀大家聽，你有信心同有練習，真係會有進步。」這番話無疑是對鄭康淇努力的最大肯定。而另一位評審周國豐亦從專業角度分析，大讚：「你今日成件事好穩定，技巧上贏咗貓女郎。」雖然對手「貓女郎」同樣獲得三燈，但評審們一致認同鄭康淇在技巧層面上更勝一籌，證明他的苦練沒有白費。
虛心聽勸告終獲肯定 鄭康淇笑言冇磨鉸剪走去練聲
被問到進步神速的秘訣時，鄭康淇幽默地回應，笑言自己聽了肥媽的建議，但並非真的去「磨利把鉸剪」，而是將時間和心力都花在練聲上。他表示：「佢叫磨利把鉸剪嘛，我冇磨利把鉸剪，我走咗去練聲。」這種虛心接受意見並付諸行動的態度，正是他能夠脫胎換骨的關鍵。雖然在最後的評審投票環節中，鄭康淇以2:3一燈之差惜敗給「貓女郎」，但他的故事告訴所有參賽者，只要肯努力，舞台永遠會給予回報，雖敗猶榮的表現贏得了全場的尊重。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期