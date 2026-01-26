中年好聲音 4｜鄭康淇聽肥媽勸告苦練！《落花流水》大躍進 周國豐讚：技巧贏咗貓女郎
有志者事竟成！在昨（25日）晚播出的《中年好聲音 4》中，54歲的髮型總監鄭康淇完美演繹了何謂進步。曾被評為「下弦級」的他，聽從肥媽建議後苦練歌喉，表現脫胎換骨，令評審刮目相看！雖然最終結果令人惋惜，但他的努力卻贏盡掌聲，究竟他進步有多大？
下弦級鄭康淇大進步 《落花流水》獲3燈
在上一回合僅得2燈、被歸類為「下弦級」的鄭康淇，昨晚在PK賽中挑戰「貓女郎」，選唱陳奕迅的《落花流水》。他一開聲便令人眼前一亮，表現比上次穩定得多，歌唱技巧亦有顯著提升，最終由上次的2燈大步上揚至3燈，證明了他的努力沒有白費，成功在舞台上展現了蛻變的成果。
肥媽讚換咗個人 鄭康淇自爆練聲冇磨鉸剪
對於鄭康淇的巨大進步，評審們都給予了高度肯定。他更笑言聽了肥媽的建議：「佢叫磨利把鉸剪嘛，我冇磨利把鉸剪，我走咗去練聲。」一番話逗得全場大笑。肥媽亦大讚：「你一開聲，感覺好似換咗個人，真係話畀大家聽，你有信心同有練習，真係會有進步。」周國豐亦表示認同，更直言：「你今日成件事好穩定，技巧上贏咗貓女郎。」證明鄭康淇的技巧已獲專業認可。
同獲3燈再投票 鄭康淇一票之差惜敗
由於鄭康淇與對手「貓女郎」同樣獲得3燈，比賽再度啟動殘酷的紅藍燈投票環節。在緊張的氣氛下，五位評審進行最終抉擇。可惜的是，鄭康淇最終以2比3的一票之差惜敗，未能晉級。儘管如此，他所展現的進步和永不放棄的精神，完美詮釋了《中年好聲音》的舞台意義，雖敗猶榮，其勵志故事也為整晚高潮迭起的PK賽增添了溫暖與感動。
