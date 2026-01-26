中年好聲音 4｜聽肥媽話去練聲！鄭康淇2燈變3燈 雖敗猶榮獲讚：技巧贏咗對手
廣告
《中年好聲音 4》昨晚（25日）再有勵志故事！54歲的髮型總監鄭康淇，由上次僅獲2燈的「下弦級」選手，憑努力練聲大躍進，在PK賽中挑戰強敵「貓女郎」時獲得3燈佳績，雖然最終以極微差距落敗，但其進步獲評審一致肯定，更被大讚「技巧上贏了對手」，雖敗猶榮！究竟他聽了肥媽甚麼建議，令表現脫胎換骨？
鄭康淇《落花流水》大躍進 肥媽驚訝：好似換咗個人
繼鄭仲豪後，另一位由「下弦級」升呢的選手是54歲的髮型總監鄭康淇。他在PK賽中選唱陳奕迅的《落花流水》，表現令人眼前一亮，由上次的2燈大幅進步至3燈。鄭康淇賽後更幽默地分享進步秘訣，笑言聽了肥媽的建議：「佢叫磨利把鉸剪嘛，我冇磨利把鉸剪，我走咗去練聲。」一番話引來全場大笑。肥媽對他的進步感到非常驚訝，大讚：「你一開聲，感覺好似換咗個人，真係話畀大家聽，你有信心同有練習，真係會有進步。」
周國豐力讚表現穩定 技巧上成功贏貓女郎
鄭康淇的努力不僅獲得肥媽肯定，連評審周國豐也對其表現給予高度評價。周國豐讚賞他這次的演出非常穩定，更拋出震撼一句：「你今日成件事好穩定，技巧上贏咗貓女郎。」這句評語無疑是對鄭康淇最大的鼓舞，證明他的歌唱技巧已經超越了強勁的對手。雖然分數上可能未完全反映，但在專業評審眼中，他的進步和實力已經獲得了勝利，為他「雖敗猶榮」的形象寫下最佳註腳。
同獲3燈投票決勝負 貓女郎3比2險勝一盞燈
由於鄭康淇與對手「貓女郎」同樣獲得3燈，比賽再度進入緊張的紅藍燈投票決勝環節。經過五位評審的艱難抉擇後，最終「貓女郎」以3比2的一燈之差險勝過關。儘管鄭康淇未能成功晉級，但他聽取意見並努力練習帶來巨大進步的故事，完美體現了《中年好聲音》的比賽精神。正如昨晚賽況所呈現，整晚PK賽高潮迭起，爆冷與逆襲並存，火藥味與溫度同場升溫，讓觀眾更期待之後的比賽。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期