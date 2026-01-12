中年好聲音 4｜38歲陳世耀獻唱《自卑》為妥瑞症發聲！肥媽爆喊揭孫女秘聞
《中年好聲音 4》舞台出現感人一幕！38歲鋼琴老師陳世耀，身為節目的「鐵粉」，連續四屆報名終首度打入100強。他在台上自揭是妥瑞症患者，希望藉參賽引起大眾關注，其勇敢發聲的舉動，竟令評審肥媽感同身受，當場激動透露孫女亦有相似情況，更一度感觸落淚！
陳世耀首度殺入100強 自揭患妥瑞症盼獲關注
作為《中年好聲音》的忠實粉絲，38歲鋼琴老師陳世耀連續報名四屆，今年終於成功打入100強。他選唱歌曲《自卑》，最終獲得兩盞燈。在自我介紹環節，他勇敢地向觀眾及評審透露自己是一名妥瑞症患者，會不受控制地發出聲音。他坦言，正是因為這個病，令他在日常生活中經常備受側目。這次參賽，他的目的不只是為了追夢，更是希望能透過這個舞台，引起更多人對妥瑞症的關注及關懷，其真誠的告白感動了全場。
陳世耀憶述巴士被喝罵辛酸史：「你唔好嘈！」
為了讓大眾更了解妥瑞症患者的困境，陳世耀分享了一段辛酸的親身經歷。他透露，自己曾因在巴士上不受控地發出聲音，而遭到其他乘客不友善的對待，對方甚至當眾喝止他：「你唔好嘈！」這句冰冷的話語，深深刺痛了他的心，也反映出大眾對此症的普遍誤解。陳世耀希望透過自己的故事，讓社會大眾明白，這些聲音並非患者故意發出，他們需要的是更多的理解與包容，而非責備與歧視。
肥媽感同身受揭孫女秘聞 感性發言：音樂真係可以幫到人
聽完陳世耀的分享後，台下的評審肥媽顯得既感動又激動。她感同身受地透露，自己的孫女其實也有類似情況，在緊張時會不自覺地狂眨眼，同樣是身不由己的症狀。肥媽接著分享，每次只要她為孫女唱歌，孫女的症狀便會有所改善。這個親身經歷讓她深信音樂的力量，她更眼泛淚光、感性地說：「音樂真係可以幫到呢班人。」肥媽的真情流露，不但為陳世耀送上最大的支持，也讓整個節目充滿了溫暖與人情味，昇華了比賽的意義。
