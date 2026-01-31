中年好聲音 4｜4燈陳穎詩越級挑戰5燈強者 賽前爆喊誓向周國豐復仇！
《中年好聲音 4》上演另一場「死亡之組」對決，首輪獲4燈的陳穎詩竟要越級挑戰5燈強者許雲妮！被視為「周國豐復仇者」的陳穎詩，賽前更緊張至當場爆喊，但一上台即火力全開，誓要一雪前恥。面對實力超強的許雲妮，她能否成功逆襲，令「心理陰影」周國豐刮目相看？
陳穎詩賽前爆喊 上台變身「周國豐復仇者」
今集上演以弱勝強的戲碼，由4燈選手陳穎詩越級挑戰5燈選手許雲妮。因首輪比賽被評審周國豐狠批而留下陰影的陳穎詩，今次誓要「復仇」，但賽前壓力爆煲，未出場已緊張得淚灑人前。不過，當她一踏上台，即收起淚水，以極富爆發力的姿態跳唱《我相信》，將開心奔放的能量傳遍全場。其脫胎換骨的表現，終獲「心理陰影」周國豐正評肯定：「我好鍾意你成件事個 vibe，剛才你嘅表現令我相信，你係相信自己。」張佳添亦大讚：「整體你台上面嘅能量、聲線、表達自己，嗰種奔放睇到我哋好開心。」到底周國豐最終會否給予寶貴一燈，絕對是今集焦點！
5燈強者許雲妮迎戰 肥媽激讚「搵唔到瑕疵」
面對來勢洶洶的陳穎詩，5燈強者許雲妮亦不敢怠慢，選唱當年出嫁歌曲、Jazz版的《完全因你》迎戰。憑藉本身的超強唱功，許雲妮將歌曲演繹得既Carefree又充滿甜蜜感，展現出與陳穎詩截然不同的風格。其完美表現令評審讚嘆不已，海兒驚嘆其技巧極高超：「最厲害個係 control，特別係啲細聲嘅位，掂高音嘅 Jump，但唔係實又唔係虛嘅，係非常高超嘅技巧。」谷婭溦亦表示：「好多 details 處理得好好，我哋係 feel 到你嘅感情係由心而發。」肥媽更給出超高評價，直言：「唱到好好好滑好舒服，我搵唔到個瑕疵。」
網民熱議「復仇」戰 期待陳穎詩逆襲成功
陳穎詩的「復仇」故事線引起網民極大共鳴，紛紛為她打氣，期待她上演逆襲奇蹟。討論區被留言洗版：「「睇到陳穎詩喊好心痛，但上到台完全變咗另一個人，好勁！」、「好想睇佢成功復仇，要周國豐畀燈佢！」、「呢啲越級挑戰先好睇，夠晒刺激！」」不過，亦有網民認為許雲妮實力太強，陳穎詩要勝出並不容易：「「許雲妮真係屈機，唱功屈晒機，好難贏佢。」、「一個係熱血逆襲，一個係完美技巧，手心手背都係肉！」」這場充滿戲劇性的對決，結果令人萬分期待。
