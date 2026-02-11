中年好聲音 4｜顏值擔當陶枳樽舞姿超誘人！評判張佳添睇到勁興奮 肥媽都忍唔住寸佢？
《中年好聲音 4》的舞台上，被譽為「中 4 顏值擔當」的參賽者陶枳樽，憑著一曲《你為了愛情》的跳唱表演，瞬間燃爆全場！她極盡誘人的舞姿加上一雙勾魂電眼，將女性的媚態發揮得淋漓盡致，不但震撼觀眾眼球，更令評判張佳添睇到露出享受笑容，連身旁的肥媽都忍不住即場調侃，究竟現場畫面有幾火辣？
陶枳樽電眼熱舞燃炸舞台 盡顯女性媚態
身為節目「顏值擔當」的陶枳樽，在最新一集比賽中火力全開，選擇以跳唱形式演繹《你為了愛情》。她在台上一舉手一投足都充滿魅力，性感的舞步配合到位表情，特別是她的一雙「電眼」，不斷向評判席放電，將歌曲中那份愛恨交纏的女性魅力完美展現。整個表演充滿視覺衝擊力，陶枳樽猶如舞台上的女王，牢牢吸引住所有人的目光，將現場氣氛推至高潮，表演極具睇頭。
評判張佳添睇到勁享受！肥媽秒窒：「睇到幾興奮」
陶枳樽的火辣演出，令評判席出現了極為有趣的一幕！當陶枳樽在台上熱舞時，鏡頭捕捉到評判張佳添完全沉醉在表演當中，臉上情不自禁地露出一個極度享受的笑容。眼利的肥媽見狀，立即化身「食花生群眾」，指着張佳添向大家說：「你睇吓佢睇到幾興奮！」一句話即時引來全場爆笑，令原本緊張的比賽氣氛，增添了不少娛樂性。張佳添被當場「捉到」，場面既尷尬又搞笑。
網民熱議畫面太震撼：「張佳添反應好真實！」
節目播出後，陶枳樽的表演及評判的互動成為網民熱議焦點！網民洗版留言大讚：「陶枳樽真係好有星味，又靚又跳得！」、「呢個表演值回票價，太吸睛了！」同時，更多網民將焦點放在張佳添的反應上，笑言：「張佳添個樣太真實，完全係男人嘅正常反應！」、「肥媽抽水抽得好應，笑死我！」、「睇到咁開心，張佳添最後會唔會撳燈先？」看來大家除了關心陶枳樽的晉級機會，更期待看到評判們更多有趣的互動！
