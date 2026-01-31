中年好聲音 4｜70強殘酷PK賽制曝光！3燈隨時被Foul？燈數打和生死一線！
中年好聲音4新賽制解構 5燈直入40強0燈即Foul
《中年好聲音 4》70強淘汰賽採用全新的「一對一 PK 賽」制，賽制極為殘酷。每位選手輪流出場獻唱，並由肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦五位評審即場畀燈。規則相當直接，若選手表現超卓，獲得全部5盞燈，即可直接晉級40強，坐上安全席位。相反，若選手表現失準，只獲得0至2盞燈，則會被即時淘汰，連PK的機會都沒有，殘酷程度令後台選手壓力大增，每分每秒都可能改寫命運。
3燈4燈選手陷死亡對決 可反選對手或被指定
新賽制最刺激之處，在於獲得3至4燈的選手。他們雖然未被即時淘汰，但卻進入了更兇險的「死亡對決」環節。獲得3或4燈的選手，必須從台下尚未比賽的選手中，挑選一位進行PK。此時，台下選手可以舉手自願挑戰，若有多於一人舉手，台上的選手更可「反選」心儀的對手；但若無人舉手，台上選手則可隨機指定任何一位對手出戰。這個設計極度考驗選手的心理質素和臨場策略，揀選對手隨時影響自己的晉級機會。
PK打和評審二選一投票 燈數定生死極殘酷
當進入一對一PK環節後，兩位選手將正面交鋒，勝負的關鍵就在於評審的燈數。在PK戰中，獲得較多燈數的一方即可勝出並晉級，敗方則即時淘汰。而最令人窒息的，莫過於「打和」的局面。若PK雙方獲得相同燈數，五位評審就要進行紅、藍燈二選一的即時投票，以票數決定哪位選手可以晉級。這意味著選手的命運完全掌握在評審的一念之間，一票之差足以定生死，其殘酷及戲劇性絕對是節目史上前所未見。
網民熱議賽制太刺激 替選手感壓力大
「一對一PK賽」的殘酷玩法播出後，立即在網上引起極大迴響。大批觀眾認為新賽制極具追看性，紛紛留言大讚「今季好刺激」、「好殘酷但好好睇」、「緊張到唔敢呼吸」。但同時，亦有許多網民替選手們感到巨大壓力，留言指「攞3、4燈都唔安全，真係好大壓力」、「揀人PK好考心理質素」、「打和要投票仲恐怖，等於公開處決」。不少人認為，這個地獄級賽制對參賽者的歌唱實力、心理承受能力及運氣都是極大考驗，令比賽的不可預測性大大增加。