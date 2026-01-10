中年好聲音 4｜74歲林守常為妻獻唱《憑著愛》 慶祝結婚30周年勁浪漫
《中年好聲音 4》舞台驚現多位「Super Senior」！最新一集有三位年過70歲的參賽者登場，其中74歲的林守常為慶祝結婚30周年獻唱，而72歲的宋豪輝更被揭是Beyond電影導演，兩位銀髮族的追夢故事感動全場，他們的傳奇背景絕對不容錯過！
74歲林守常為妻獻唱《憑著愛》 慶祝結婚30周年勁浪漫
今集焦點之一，落在今季最年長的74歲參賽者林守常（林伯）身上。他選唱經典金曲《憑著愛》，背後原因極之感人，原來比賽當日正正就是他與太太結婚30周年的大日子，他希望藉著歌聲向愛妻表達心意，場面非常浪漫。林伯的音樂造詣同樣深厚，他自中學時期就與同學夾Band玩音樂，多年來玩勻主唱、伴唱、鋼琴、鼓、色士風及結他，可謂十項全能。這次踏上舞台，不單是為了一圓音樂夢，更是為了給太太一份最獨特的周年禮物，其深情故事令人動容。
72歲宋豪輝猛料背景曝光 曾執導Beyond兼與張國榮合作
同場另一位「Super Senior」宋豪輝同樣來頭不小！現年72歲的他，原來是影視圈一位資深前輩。他出身於第2期無綫電視藝員訓練班，曾為無綫及麗的擔任藝員。其後他對幕後工作產生濃厚興趣，於1978年遠赴美國修讀電影，回港後擔任TVB編導，更曾編導由商天娥及已故巨星張國榮主演的經典劇集《儂本多情》。轉戰電影圈後，他執導過由Beyond主演的勵志電影《Beyond 日記之莫欺少年窮》及賀歲片《富貴黃金屋》等作品。如此輝煌的履歷，令全場嘩然，沒想到這位參賽者竟是與多位巨星合作過的傳奇導演。
Super Senior兵團登場 銀髮族追夢感動全場
《中年好聲音 4》的舞台向來充滿無限可能，今集更迎來了強大的「Super Senior」兵團。除了為愛妻獻唱的74歲林守常和傳奇導演72歲宋豪輝外，還有來自新加坡的71歲參賽者郭哲宏，三位年齡加起來超過200歲的銀髮族，依然對音樂抱持滿腔熱誠。他們不畏年齡界限，勇敢地站上舞台追逐夢想，其熱情與勇氣不但感動了現場觀眾，也完美展現了《中年好聲音》舞台的包容性與跨世代魅力，證明只要有夢想，任何時候開始都不會太遲，為比賽增添了溫暖而勵志的色彩。
