中年好聲音3｜曾志偉讚現場氣氛勁好「幫啟德做場好戲」感激羅局長留場支持
曾志偉讚現場氣氛勁好：幫啟德做場好戲
曾志偉高興表示：「看到現場反應和聽到觀眾掌聲，感受到觀眾的真心反應，現場氣氛非常之好，反映大家對參賽者表現相當滿意。」他還提到每位參賽者都全力以赴，讓他感到驚喜。
為了讓更多觀眾能親臨現場感受精彩表演，TVB首次選擇在啟德體藝館舉行比賽。曾志偉透露，他們特地聘請了曾籌辦奧運和全運會開幕儀式的製作團隊：「通常呎個場館用3百多盞燈，但我哋用788支，（成本大好多？）當然，但好開心，咁多觀眾能入場睇咁好嘅show，同埋可幫啟德做場好戲，可以實地錄影。」他表示，「今次嘅成功，令我哋考慮多啲俾現場觀眾參與，氣氛好好，連台上表演的歌手都興奮，以為喺TVB一廠二廠唱，冇諗過啟德咁大嘅舞台對住成萬位觀眾，可以話係夢想成真。」
曾志偉感激羅淑佩唔睇五月天 留低撐場
文化體育及旅遊局局長羅淑佩也有出席紅地毯活動，對此曾志偉表示：「佢原本要睇五月天，但都留到尾，仲幫我哋頒獎，真係多謝佢。」他透露，為了不讓《中3》的熱潮冷卻，已經開始招募《中年好聲音4》的參賽者。「知道好多人想參賽，團火唔好畀佢熄啦，仲要全球報名，其實呢個對TVB來講都係考驗，未試過做一個選秀騷，咁長時間做成一年，俾所有人都認識廿幾位選手，然後每個禮拜逐一淘汰，最後7強對佢哋嚟講，唔止熟悉，甚至有感情。」
曾志偉透露《中年好聲音4》舉行細節！
曾志偉強調參選年紀不變，續說：「當初搞中年好聲音，就是想幫中年人圓夢每選時大部分都話，每一年海選要大家講點解參加，大部份都話年輕時已想上台，但要工作生活，要養家、工作、供樓，到生活穩定，係時候可以圓自己夢，未必一定攞冠軍，就算喺TVB海選唱首歌，都算對自己有交代，呢樣嘢好難得。」
曾志偉還指來季幾大評審全部留低，而且《中年好聲音3》7強選手基本上已簽約，被問到會唔會擔心同《聲秀》時間重疊，曾志偉指唔會：「等《聲秀》完咗先到《中4》」。