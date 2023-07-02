中年好聲音2︱第三輪海選變過氣歌手爭奪戰 杜德智high到即場轉歌！

經過多個星期報名之後，今日（2日）終於到《中年好聲音2》最後一輪海選。首兩輪海選都已經高手如雲，多位有強勁背景嘅參賽者有份參加海選。今日最後一輪海選就一轉畫風變成過氣歌手爭奪戰，多位專業歌手同歌唱比賽冠軍都有參賽，我哋一齊睇睇究竟有邊位參賽！