中年好聲音2

中年好聲音2︱第三輪海選變過氣歌手爭奪戰 杜德智high到即場轉歌！

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經過多個星期報名之後，今日（2日）終於到《中年好聲音2》最後一輪海選。首兩輪海選都已經高手如雲，多位有強勁背景嘅參賽者有份參加海選。今日最後一輪海選就一轉畫風變成過氣歌手爭奪戰，多位專業歌手同歌唱比賽冠軍都有參賽，我哋一齊睇睇究竟有邊位參賽！

《超級巨星》劉威煌回巢參加海選

憑《超級巨星1》入行嘅劉威煌於2014年正式離巢TVB，今日竟然回巢參加海選，唱側田《情歌》。雖然劉威煌都表現得幾有台風，不過可能太緊張，唱到甩曬嘴。劉威煌唱完都解釋指：「好緊張，堅緊張，雖然已經距離上次有一段好長嘅時間，但對住評判都係好緊張。」

中年好聲音2 劉威煌回巣參加海選，不過就唱到甩曬嘴。
劉威煌回巢參加海選，不過就唱到甩曬嘴。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 當年劉威煌同許廷鏗參加同一屆《超級巨星》。
當年劉威煌同許廷鏗參加同一屆《超級巨星》。（圖片來源：TVB）

杜德智High爆出場 即場轉歌

杜德偉哥哥杜德智今日一出場就High到爆，瘋狂同三位評判吹水，仲興奮到即場轉唱《A Wonderful Day Like Today》，又唱又跳睇到三位評判加總經理曾志偉都好開心。杜德智唱完之後仲突然大叫：「哎呀唔記得除衫添，我細佬叫我一定要除衫！」

中年好聲音2 一出場就大搞氣氛，評判們都睇到好開心。
一出場就大搞氣氛，評判們都睇到好開心。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 唱到好鬼落力！
唱到好鬼落力！（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 睇到成班評判都好開心。
睇到成班評判都好開心。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 杜德智當年出過多張唱片。
杜德智當年出過多張唱片。（圖片來源：網上圖片）

新秀冠軍梁浩賢獲網民大讚超班

今年42歲的梁浩賢為2000年《新秀歌唱比賽》冠軍，今次以自己作品《含蓄》參賽，有睇直播嘅網民都大讚梁浩賢表現超班，不過肥媽就不太認同，仲叫梁浩賢要張開口唱歌。梁浩賢表示自唱片公司倒閉，多年來都浮浮沉沉，近年更轉行少有唱歌，直至去年見到TVB舉行《中年好聲音》先再鼓起勇氣參賽。

中年好聲音2 新秀冠軍梁浩賢今次參賽獲網民大讚。
新秀冠軍梁浩賢今次參賽獲網民大讚。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）

姚安娜又唱又跳被批老土

由藝人轉做塔羅師的姚安娜近年移居台中，琴日先喺台灣回港參賽。今次姚安娜以張國榮嘅《戀愛交叉》參賽，又跳又唱獲評判們大讚有心思，不過網民就狠批姚安娜歌喉同舞蹈都太老土。

中年好聲音2 姚安娜又唱又跳非常落力，不過就被網民狠批太老土。
姚安娜又唱又跳非常落力，不過就被網民狠批太老土。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 姚安娜當年曾經主持過《閃電傳真機》。
姚安娜當年曾經主持過《閃電傳真機》。（圖片來源：TVB）

資深排舞師林青峰又唱又跳超搶Fo

星級排舞師林青峰今日都有參賽，又唱又跳自己當年排舞嘅林憶蓮《傾斜》。林青峰雖然跳舞厲害，但唱歌就麻麻，仲畀肥媽話唔夠氣添。

中年好聲音2 林青峰絕對係今日最搶Fo嘅參賽者之一。
林青峰絕對係今日最搶Fo嘅參賽者之一。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）

過氣𡃁模Naomi唱到走曬音

多年前曾經推出過寫真嘅過氣𡃁模Naomi馮鎵瀠今日都有參賽，大唱楊千嬅《野孩子》，不過就唱到走曬音，聽到伍仲衡都話：「音準方面，你真係要聽返自己，你有冇試過唱完自己聽返？要留意返個音準。」

中年好聲音2 多年前曾經推出過寫真嘅過氣𡃁模Naomi馮鎵瀠今日都有參賽，不過就唱到走曬音
多年前曾經推出過寫真嘅過氣𡃁模Naomi馮鎵瀠今日都有參賽，不過就唱到走曬音（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 Naomi𡃁模出身，出過寫真集。
Naomi𡃁模出身，出過寫真集。（圖片來源：[email protected]

洪杰氣管出事表現失準

今年39歲洪杰當年參加《2007英皇新秀歌唱大賽》入行，曾經獲得多個新人獎。不過可惜今日選唱《你把我灌醉》嘅洪杰氣管有事，搞到表現失準！

中年好聲音2 洪杰一出場就話自己氣管有問題，希望評判們體諒。
洪杰一出場就話自己氣管有問題，希望評判們體諒。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 洪杰同上屆冠軍周吉佩都甚有交情。
洪杰同上屆冠軍周吉佩都甚有交情。（圖片來源：[email protected]

https://www.youtube.com/watch?v=CoZhBUNIFco

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：《中年好聲音2》截圖、TVB、[email protected][email protected]

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