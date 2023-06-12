中年好聲音2︱顏仟汶報名參賽挑戰自己 內地登台人氣極高勁過一線紅星
顏仟汶：希望等我嘅人生更加豐富啲！
顏仟汶在電視城門外接受訪問時表示：「未入行之前，我係參加新秀歌唱大賽，參加咗好多次，3次啦，咁都入咗百強，咁到中學畢業之後入訓練班，都擺低咗唱歌，（所以其實你一直都好鍾意唱歌？）鍾意嘅，但唱得好唔好就唔係自己講啦，所以好大勇氣去報名，希望等我嘅人生更加豐富啲！」
52歲顏仟汶TVB演媽媽生入型入格
現年52歲的顏仟汶相隔三年再拍TVB新劇《一舞傾城》，飾演萬國城夜總會三大「媽媽生」之一的「曼莉」。顏仟汶一出場就被社團人士「麻鷹」李嘉羞辱，被逼含西瓜及下跪。不但睇到網民都替佢感到委屈，仲大讚顏仟汶將角色演得入型入格，由造型到講對白的語氣、表情都似足媽媽生。
顏仟汶內地登台人氣極高
顏仟汶近年多數回內地發展，而且人氣極高，頻頻亮相內地商演，現場觀眾反應熱烈，顏仟汶亦非常親民跟觀眾們合照，顏仟汶享盡巨星級待遇，知名度勝過不少一線女藝人。
同林家棟為訓練班同學 曾拍裸照遭亞視解約
顏仟汶出身89年的無綫藝員訓練班，當屆同學有林家棟、黃德斌、雷宇揚、黎芷珊等，至96年離巢無綫後，顏仟汶在98年加入亞視，不過顏仟汶因為雜誌拍了一輯涉及同性戀的裸照，而被亞視解約，從此轉投電影圈。
為父親醫藥費 拍多部三級片
顏仟汶曾透露自己的童年非常坎坷。2歲時父母已經離婚，多年來在不同的地方長大，每天都有做不完的家務，自己要照顧全家。長大後亦為了付患癌爸爸的醫藥費，由2000年開始加入脫星行列，4年內拍了廿多部三級片，包括《獸性新人類》、《色慾中環》、《生人勿近之邪花》等，可惜都未能突圍而出，於04年心灰意冷退出影圈。之後顔仟汶除了到內地登台吸金，更曾與麥家琪聯手開舖賣Bra，當時二人輪流看鋪，相當勤力。
曾被指搭上「契哥」出絕交文證清白
顏仟汶入行後曾經與杜汶澤有過一段情。在兩人分手後，顏仟汶亦曾經有過一段婚姻，不過在2018年因性格不合而離婚。次年就一度被傳出搭上「契哥」詹秉熙，更被傳遭對方太太上門捉姦，大鬧顏仟汶為「大眾坑渠」。事後顏仟汶於社交平台上傳聲明，指自己遭詹秉熙夫婦多次電話騷擾，嚴重影響到自身安全和日常生活，並且否認自己與詹秉熙有任何感情關係。
懶理醜聞 復出返無綫做串星
2019年，顏仟汶以特約演員身份重返無綫，先後客串演出過《愛·回家之開心速遞》及《大醬園》兩部無綫劇。去年亦驚喜現身人氣劇《家族榮耀》，飾演李彩華媽媽生前好姊妹芳姨，雖然只有短短兩分鐘，但都被不少眼利網民認出，除了指她的聲線相當獨特好易認之外，亦大讚她保養得宜，一點也看不出已經年屆「入五」。
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