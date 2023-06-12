中年好聲音2︱顏仟汶報名參賽挑戰自己 內地登台人氣極高勁過一線紅星

TVB音樂選秀節目《中年好聲音2》昨日（11日）於電視城舉行海選，有超過6千人在網上收看直播，人氣爆燈。隨著上一屆《中年好聲音》的成功，不少喜愛唱歌的中年男女都慕名參加，參賽者中唔少大家熟悉的面孔，包括《一夜傾城》演媽媽生的顏仟汶！