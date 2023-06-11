中年好聲音2︱屯門娜娜化身經理人 推薦老公現海選 同場仲有呢位「媽媽生」

TVB節目《中年好聲音》第一季收視極佳，選手們也獲得非常不錯的人氣，因此TVB立即推出《中年好聲音2》。今天（11）舉行海選，吸引了大批市民到場排隊報名參賽，其中有唔少熟悉嘅面孔，有「屯門娜娜」之稱的董幸兒帶老公再次現身海選之餘，連有份出演《一舞傾城》嘅呢位演員都有排隊報名參賽！