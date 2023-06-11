中年好聲音2

中年好聲音2︱屯門娜娜化身經理人 推薦老公現海選 同場仲有呢位「媽媽生」

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TVB節目《中年好聲音》第一季收視極佳，選手們也獲得非常不錯的人氣，因此TVB立即推出《中年好聲音2》。今天（11）舉行海選，吸引了大批市民到場排隊報名參賽，其中有唔少熟悉嘅面孔，有「屯門娜娜」之稱的董幸兒帶老公再次現身海選之餘，連有份出演《一舞傾城》嘅呢位演員都有排隊報名參賽！

屯門娜娜帶老公再現海選

去年都有報名參賽嘅「屯門娜娜」董幸兒，今年就以經理人身份到場，帶老公Dick Cheung排隊報名參賽。Dick透露自己為咗《中年好聲音2》特地重本打造形象，染上一頭紫灰髮色備賽。不過少有面對鏡頭嘅Dick望落非常緊張，經驗老到嘅「屯門娜娜」就叫老公唔好咁緊張，仲話一定會支持老公。

中年好聲音 屯門娜娜 中年好聲音2 屯門娜娜同老公Dick一起排隊報名。
屯門娜娜同老公Dick一起排隊報名。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音 屯門娜娜 中年好聲音2 屯門娜娜成段訪問都好深情款款咁望住老公。
屯門娜娜成段訪問都好深情款款咁望住老公。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）

Dick今次唱鄭中基《無賴》，但唔知係唔係因為太緊張，冇一個音係準，搞到唱咗無幾句就被叮走。不過在自我介紹時強調自己係屯門娜娜老公 、又話「呢首歌係娜娜叫我唱」，隨即被伍仲衡串爆「即係你唔係好想唱？」引來肥媽恥笑。

中年好聲音2 佢哋都忍唔住笑。
佢哋都忍唔住笑。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音2 唱到走曬音。
唱到走曬音。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）

中年好聲音2 唱到走曬音。
唱到走曬音。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）

《一舞傾城》「Many姐」52歲顏仟汶排隊報名

在TVB熱播劇《一舞傾城》中飾演「媽媽生」Many姐嘅52歲顏仟汶亦有份排隊報名參賽。顏仟汶透露今次海選會唱《蔓珠莎華》，並坦言其實自己一直好鐘意唱歌，今次鼓起好大勇氣嚟報名參賽：「我未入行之前參加過好多次新秀歌唱比賽。我係鍾意唱歌，不過唱得好唔好唔係自己講，所以我都係用好大勇氣去報名，希望等我人生更加豐富啲！話明《中年好聲音》，我宜家都中年喇，仲唔試下咩？」

中年好聲音 屯門娜娜 中年好聲音2 顏仟汶都有排隊參賽。
顏仟汶都有排隊參賽。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音 屯門娜娜 中年好聲音2 顏仟汶 現年52歲的顏仟汶相隔三年重返TVB，飾演新劇《一舞傾城》媽媽生「曼莉」。
現年52歲的顏仟汶相隔三年重返TVB，飾演新劇《一舞傾城》媽媽生「曼莉」。（圖片來源：《一舞傾城》劇照）
中年好聲音 屯門娜娜 中年好聲音2 顏仟汶 顏仟汶一出場就被「麻鷹」李嘉羞辱，被逼含西瓜及下跪。
顏仟汶一出場就被「麻鷹」李嘉羞辱，被逼含西瓜及下跪。（圖片來源：《一舞傾城》截圖）

選秀節目常客黃劍文 準備結他自彈自唱

曾經參加過台灣《超級偶像》、《超級巨聲》、《中國好聲音》同《全民造星3》的黃劍文，今日都有到場排隊報名，並透露準備《新不了情》和《我代你哭》兩首歌。身為選秀節目常客嘅黃劍文在接受訪問時指：「其實一直以嚟嘅夢想都係想有一個好嘅平台去發揮，咁我自己一直以來都比賽過好多次，我好想去睇下自己仲有冇進步空間，我覺得人唔係進步就退步，所以仲有團火就嚟啦！」

中年好聲音 屯門娜娜 中年好聲音2 選秀節目常客黃劍文再戰《中年好聲音2》
選秀節目常客黃劍文再戰《中年好聲音2》（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音 屯門娜娜 中年好聲音2 之前係《全民造星3》都有好好嘅表現。
之前係《全民造星3》都有好好嘅表現。（圖片來源：ViuTV《全民造星3》截圖）

03年港姐季軍戚黛黛畀伍仲衡嫌有懶音

今次海選有唔少往屆港姐參賽，2003年香港小姐季軍戚黛黛都有份報名參賽，於海選唱出陳曉東嘅《心有獨鐘》。雖然肥媽同伍仲衡畀佢唱咗大半首歌，但戚黛黛一唱完就畀伍仲衡嫌佢將「國語」講成「角語」，場面非常尷尬。

中年好聲音2 戚黛黛被嫌棄有懶音。
戚黛黛被嫌棄有懶音。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音2 當年勇奪港姐季軍。
當年勇奪港姐季軍。（圖片來源：[email protected]截圖）

最可愛童星《最佳拍檔》光頭仔都有份參賽

被稱為最可愛童星《最佳拍檔》「光頭仔」王嘉明今年已經40歲，一出場王嘉明就同總經理曾志偉打招呼，並且唱出張學友嘅《愛是永恆》。當被問到點解想參賽時，王嘉明坦言：「我今年40歲，我今年嘅演出已經係40週年，除咗想話俾人地聽我係演員，其實我都好鐘意唱歌。」

中年好聲音2 「光頭仔」王嘉明都有份參加，並且唱出張學友嘅《愛是永恆》
「光頭仔」王嘉明都有份參加，並且唱出張學友嘅《愛是永恆》（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音2 當年光頭仔被封為最可愛童星。
當年光頭仔被封為最可愛童星。（圖片來源：《最佳拍檔 》截圖）

02年港姐關伊彤一唱就被foul

除了03年港姐季軍戚黛黛之外，02年落選港姐關伊彤都有參加今日海選，一出場就話：「其實我好鐘意唱歌，為入行之前有個經理人，未聽過我唱歌就話我好怕醜，因為佢一句說話就參加咗2002年香港小姐。但係我冇放棄過我想唱歌嘅夢想，所以今年就揀《中年好聲音》畀我自己參加試下。」關伊彤隨即唱出容祖兒的《借過》，不過唱咗兩三句就即刻被foul。

中年好聲音2 關伊彤唱咗幾句就被foul！
關伊彤唱咗幾句就被foul！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音2 關伊彤曾經喺TVB出演過多套劇集，可惜都紅唔起。
關伊彤曾經喺TVB出演過多套劇集，可惜都紅唔起。（圖片來源：《大冬瓜》截圖）

古卓文亞視過檔參賽

曾經參加過亞視第一屆《亞洲星光大道》嘅古卓文，今次過檔大台參賽，仲唱出Beyond《喜歡你》。果然係有選秀節目嘅經驗，表現得非常鎮定！

中年好聲音2 曾經參加過《亞洲星光大道》嘅古卓文都有參加海選。
曾經參加過《亞洲星光大道》嘅古卓文都有參加海選。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）

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TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？

有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖、ViuTV《全民造星3》截圖、《一舞傾城》劇照

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