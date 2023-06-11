中年好聲音2︱屯門娜娜化身經理人 推薦老公現海選 同場仲有呢位「媽媽生」
屯門娜娜帶老公再現海選
去年都有報名參賽嘅「屯門娜娜」董幸兒，今年就以經理人身份到場，帶老公Dick Cheung排隊報名參賽。Dick透露自己為咗《中年好聲音2》特地重本打造形象，染上一頭紫灰髮色備賽。不過少有面對鏡頭嘅Dick望落非常緊張，經驗老到嘅「屯門娜娜」就叫老公唔好咁緊張，仲話一定會支持老公。
Dick今次唱鄭中基《無賴》，但唔知係唔係因為太緊張，冇一個音係準，搞到唱咗無幾句就被叮走。不過在自我介紹時強調自己係屯門娜娜老公 、又話「呢首歌係娜娜叫我唱」，隨即被伍仲衡串爆「即係你唔係好想唱？」引來肥媽恥笑。
《一舞傾城》「Many姐」52歲顏仟汶排隊報名
在TVB熱播劇《一舞傾城》中飾演「媽媽生」Many姐嘅52歲顏仟汶亦有份排隊報名參賽。顏仟汶透露今次海選會唱《蔓珠莎華》，並坦言其實自己一直好鐘意唱歌，今次鼓起好大勇氣嚟報名參賽：「我未入行之前參加過好多次新秀歌唱比賽。我係鍾意唱歌，不過唱得好唔好唔係自己講，所以我都係用好大勇氣去報名，希望等我人生更加豐富啲！話明《中年好聲音》，我宜家都中年喇，仲唔試下咩？」
選秀節目常客黃劍文 準備結他自彈自唱
曾經參加過台灣《超級偶像》、《超級巨聲》、《中國好聲音》同《全民造星3》的黃劍文，今日都有到場排隊報名，並透露準備《新不了情》和《我代你哭》兩首歌。身為選秀節目常客嘅黃劍文在接受訪問時指：「其實一直以嚟嘅夢想都係想有一個好嘅平台去發揮，咁我自己一直以來都比賽過好多次，我好想去睇下自己仲有冇進步空間，我覺得人唔係進步就退步，所以仲有團火就嚟啦！」
03年港姐季軍戚黛黛畀伍仲衡嫌有懶音
今次海選有唔少往屆港姐參賽，2003年香港小姐季軍戚黛黛都有份報名參賽，於海選唱出陳曉東嘅《心有獨鐘》。雖然肥媽同伍仲衡畀佢唱咗大半首歌，但戚黛黛一唱完就畀伍仲衡嫌佢將「國語」講成「角語」，場面非常尷尬。
最可愛童星《最佳拍檔》光頭仔都有份參賽
被稱為最可愛童星《最佳拍檔》「光頭仔」王嘉明今年已經40歲，一出場王嘉明就同總經理曾志偉打招呼，並且唱出張學友嘅《愛是永恆》。當被問到點解想參賽時，王嘉明坦言：「我今年40歲，我今年嘅演出已經係40週年，除咗想話俾人地聽我係演員，其實我都好鐘意唱歌。」
02年港姐關伊彤一唱就被foul
除了03年港姐季軍戚黛黛之外，02年落選港姐關伊彤都有參加今日海選，一出場就話：「其實我好鐘意唱歌，為入行之前有個經理人，未聽過我唱歌就話我好怕醜，因為佢一句說話就參加咗2002年香港小姐。但係我冇放棄過我想唱歌嘅夢想，所以今年就揀《中年好聲音》畀我自己參加試下。」關伊彤隨即唱出容祖兒的《借過》，不過唱咗兩三句就即刻被foul。
古卓文亞視過檔參賽
曾經參加過亞視第一屆《亞洲星光大道》嘅古卓文，今次過檔大台參賽，仲唱出Beyond《喜歡你》。果然係有選秀節目嘅經驗，表現得非常鎮定！
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TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
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