《中年好聲音3有你有我》演唱會｜歌單+座位表一覽！7.19開騷
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《中年好聲音3》八強選手，包括冠軍黃博、亞軍張與辰、季軍劉洋，以及李金凱、趙浚承、占士丁丁、陳芷盈與王鄭浚仁，將聯同「中年好聲音3 Family」，於7月19日齊集啟德體育館，舉行《中年好聲音3 有你有我演唱會》，一同為觀眾帶來精彩演出。
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《中年好聲音3有你有我》演唱會｜日期＋門票詳情
|中年好聲音3演唱會 ︱《中年好聲音3 有你有我演唱會》｜啟德體藝館詳情
|演出日期
|2025年7月19日（星期六）
|時間
|19:30（實際演出時間以現場狀況為準）
|地點
|啟德體藝館
|地址
|香港九龍啟德承啟道38-39號
|門票票價
|HK$ 1380 / $1180 / $980 / $680
《中年好聲音3有你有我》演唱會｜門票搶飛攻略
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《中年好聲音3有你有我》演唱會｜座位表
《中年好聲音3有你有我》演唱會｜歌單
演唱會歌單仍未釋出，將持續更新。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期