《中年好聲音3有你有我》演唱會｜歌單+座位表一覽！7.19開騷

《中年好聲音3》八強選手，包括冠軍黃博、亞軍張與辰、季軍劉洋，以及李金凱、趙浚承、占士丁丁、陳芷盈與王鄭浚仁，將聯同「中年好聲音3 Family」，於7月19日齊集啟德體育館，舉行《中年好聲音3 有你有我演唱會》，一同為觀眾帶來精彩演出。