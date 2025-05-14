中年好聲音3決賽｜女傷者頭破血流情況更新 兒子李明憲親述經過

中年好聲音3登峯之戰｜剛過去的星期日（5月11日）是母親節之外，同時也是TVB歌唱真人秀《中年好聲音3》總決賽《登峯之戰》的大日子。大熱之一的趙浚承大熱倒灶，未能打入三甲，而冠軍則由「大魔王」黃博奪得，成為三季節目的首個女冠軍，亞軍是張與辰，而季軍則是劉洋。不過在比賽前，卻發生了一宗樂極生悲的不快事。