中年好聲音3決賽｜女傷者頭破血流情況更新 兒子李明憲親述經過
廣告
中年好聲音3登峯之戰｜剛過去的星期日（5月11日）是母親節之外，同時也是TVB歌唱真人秀《中年好聲音3》總決賽《登峯之戰》的大日子。大熱之一的趙浚承大熱倒灶，未能打入三甲，而冠軍則由「大魔王」黃博奪得，成為三季節目的首個女冠軍，亞軍是張與辰，而季軍則是劉洋。不過在比賽前，卻發生了一宗樂極生悲的不快事。
婆婆觀眾頭破血流被推走
《中年好聲音3登峯之戰》昨晚在啟德體藝館舉行決賽，場館可容納約八千人，座無虛席，氣氛非常熱鬧。
不過，期間卻發生了一宗憾事。在嘉賓暖場的間隙，一名婆婆頭部受傷流血，當時頭破血流的她隨後被救護人員推走。
從照片中可見，婆婆一直用手蓋著正在流血的後腦，雖然已進行包紮，但繃帶上和上衣仍沾滿了血跡，推測她是在場館內的樓梯跌倒所致。
受傷婦人身分曝光 兒子李明憲親述媽媽受傷經過
這名受傷婦人是曾參加《全民造星III》的「班長」李明憲（Aki）母親， 他在社交平台發文透露媽媽的傷勢：「媽咪昨晚在醫院接受了治療，醫生幫她取出了瘀血，還縫了五針，今天（12日）可以出院了。」
李明憲媽媽一心想睇決賽：未開場已經出事
他又指出當時啟德場地較為危險：「啟德的場地燈光昏暗，真的很危險，梯級又尖又硬。最可惜的是，媽咪一心想看決賽，卻在開場前就出事」，又強調「希望媽咪快d好返」。
Aki向傳媒透露，當時啟德場地非常黑暗，媽媽後腦先著地，然後滑下幾級台階。送院後醫生懷疑她有腦出血，因此留院觀察，直到最近醫生清除了瘀血並縫合了五針，目前已經出院。他又指，啟德方面和TVB無綫電視均有致電關心李媽媽的情況，「有咩需要幫手隨時出聲」。
李明憲為中韓混血兒 曾先後簽約亞視及TVB
李明憲是中韓混血兒，曾參加第一屆《亞洲星光大道》而踏入娛樂圈，當時的參賽者包括陳蕾、古淖文和羅力威。之後，他簽約亞洲電視，轉為無線電視藝人，但發展一般。後來，他一度前往內地市場發展，並參與電影拍攝，多參演小角色。2020年，他再次參加選秀節目《全民造星III》，最終止步於30強。
圖片來源：TVB、Facebook@Aki Lee 李明憲、維基百科資料或影片來源：原文刊於新假期