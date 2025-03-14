中年好聲音3丨劉曉昆踢腿再騷一字馬 周國豐嘲似雜技 狠批廣東話有問題

《中年好聲音3》本周日播出一集，是16強晉身14強一對一PK賽上半場競賽。除了陳芷盈演出夠亮眼外，劉曉昆選唱鄭秀文的快歌《獨一無二／獨家試唱》，勁歌熱舞演出同樣值得關注。北京舞蹈學院出身的曉昆在本回合「舞」功大晒冷，輕易做出踢腳及一字馬高難度動作，展示超強柔軟度，精彩演出獲得全場歡呼兼拍掌聲。