中年好聲音3丨劉曉昆踢腿再騷一字馬 周國豐嘲似雜技 狠批廣東話有問題
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《中年好聲音3》本周日播出一集，是16強晉身14強一對一PK賽上半場競賽。除了陳芷盈演出夠亮眼外，劉曉昆選唱鄭秀文的快歌《獨一無二／獨家試唱》，勁歌熱舞演出同樣值得關注。北京舞蹈學院出身的曉昆在本回合「舞」功大晒冷，輕易做出踢腳及一字馬高難度動作，展示超強柔軟度，精彩演出獲得全場歡呼兼拍掌聲。
周國豐略嫌動作太似「頂碗」雜技
幾乎全部評審一致好評，唯獨周國豐略嫌動作太似「頂碗」雜技，更狠批其廣東話部分「有問題」；肥媽聞言即為曉昆平反：「周國豐老師話你多咗，因為佢做唔到，仲要夠氣唱，以stage performance，你話聽到廣東話唔正啫，我睇到喀喀聲喎，我聽唔到！」張佳添更豎起拇指表示「睇得好開心」，究竟昆曉勁歌熱舞的演出如何？密切留意本周晚播出的《中年好聲音3》。
劉曉昆猛料背景公開 被揭家底極豐厚
劉曉昆嘅猛料背景亦讓不少網民感到驚訝。有消息指出，她的父母在內地經營煤礦生意，並居住在半山豪宅，劉曉昆在2017年已成為保險公司的最高營業額新人，不足一年便達到TOT（頂尖會員）資格，並且她在幾年的營業額中多次跻身公司前10名或前15名內。
對於家底一事，她接受傳媒訪問回答：「我覺得家裏做什麼，對於一個中年人來說已經不重要。我覺得這個事情不需要拿出來去說什麼，然後住在哪，我覺得住在哪其實都一樣的吧。」至於不想說屋企背景，她認為那個跟我沒有關係，我自己也是很努力在生活，也是很努力的帶我孩子。網民表示：「從拍攝環境看到劉曉昆在香港的家相當不錯，難道真的有個煤老闆爸爸」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期