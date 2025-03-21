中年好聲音3丨占士丁丁對決王鄭浚仁勁精彩 張佳添大讚兩位「亡命演出」

《中年好聲音3》本周日(23日)播出一集，是16強晉身14強的1對1 PK下半場，賽制是按照上回合分數將參賽者分成上、下弦，得分高的上弦參賽者，除抽籤決定出場次序，更可任意挑選下弦參賽者進行PK，高分者直接晉級，另一位則暫時跌入「中年危機區」，本回合將淘汰2名參賽者。