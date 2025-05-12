中年好聲音3｜張與辰「妖」爆上陣跳唱勁搶fo 羅志祥1原因唔buy兼畀最低分
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《中年好聲音3登峯之戰》已於昨晚（11日）順利舉行，3甲出爐後網上更引起唔少討論，當中同樣被視為賽前大熱嘅張與辰更係「妖」爆登場跳唱，認真搶fo！不過張與辰嘅跳唱演出就未得評判羅志祥欣賞，兼畀出最低分……
張與辰「妖」爆跳唱超搶fo
被譽為「大魔王」的張與辰在快歌回合以台灣天后蔡依林嘅《大藝術家》震撼全場，張與辰開場時更以鑽石面罩造型登場，並身着西裝搭配高跟鞋，舉手投足間「妖氣」四射，十分搶fo！張與辰演出後亦直言「一直都希望畀大家睇到唔一樣嘅張與辰」，因此有機會晉身總決賽就希望可以畀觀眾睇自己可以跳唱嘅一面。
羅志祥唔buy兼畀最低分
張與辰《大藝術家》嘅演出最後獲得95分，不過對於佢嘅表演，評判羅志祥就視乎唔太欣賞。羅志祥先表示張與辰嘅表演好有態度，不過就略顯「表演化」，缺少與觀眾分享嘅感覺：「你很中規中矩的表演這首歌，如果你今天可以更放一點，然後可以跟大家一起互動多一點的話，我覺得可能會更好。」並畀出18分，係7位評判中最低分嘅一位。
肥媽強調唱歌最緊要用心
另一位評判肥媽則認為，張與辰嘅表演因需要兼顧服裝上嘅變換而略顯分心：「你擺咗好多喺個畫面到」、「由你初初入嚟到依家，我都話唱歌最緊要用個心」不過亦勉勵張與辰：「但係你個分唔差，只係差0.1嘅感覺啫。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期