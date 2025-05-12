中年好聲音3｜張與辰「妖」爆上陣跳唱勁搶fo 羅志祥1原因唔buy兼畀最低分

《中年好聲音3登峯之戰》已於昨晚（11日）順利舉行，3甲出爐後網上更引起唔少討論，當中同樣被視為賽前大熱嘅張與辰更係「妖」爆登場跳唱，認真搶fo！不過張與辰嘅跳唱演出就未得評判羅志祥欣賞，兼畀出最低分……