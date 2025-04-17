中年好聲音3｜張與辰姚焯菲打破「年齡差」演唱獲好評 甜美笑容勁有CP感

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張與辰在《中年好聲音3》憑藉深情嗓音與細膩情感表達迅速成為大熱門，成功晉級10強，被封「男大魔王」。在最新一集，與「甜美小公主」姚焯菲Chantel合唱，成為全晚集點！

張與辰姚焯菲獲一致好評

張與辰與「甜美小公主」姚焯菲Chantel雖然年齡差了一大截，但二人唱出來的《許願》卻異常地有愛情感及火花，配以Chantel近乎無敵的甜美笑容，二人獲得近乎一致好評，肥媽開心到搞爛gag：「好好聽，佢哋係牛油果油溝橄欖油。」張佳添「我feel到有啲真愛喺裏面。」森美笑言投入到一度忘了身邊坐的是肥媽，故回過神來看清事實後一度「嚇醒」，笑爆全場，至於出名手緊的周國豐，亦難得給予高度評價：「淨係聽聲，一路令我信服你哋係一對戀人。你哋每人都要處理好多和音部分，但你哋兩個都處理得好好，暫時為止係今晚表現最好嘅一對！」車婉婉聞言即忍不住寸嘴：「喺周國豐老師冷血嘅世界，係好少咁樣讚人！」

中年好聲音3 張與辰 張與辰與「甜美小公主」姚焯菲Chantel雖然年齡差了一大截，但二人唱出來的《許願》卻異常地有愛情感及火花（圖片來源：TVB）
張與辰與「甜美小公主」姚焯菲Chantel雖然年齡差了一大截，但二人唱出來的《許願》卻異常地有愛情感及火花（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 張與辰 Chantel甜美笑容（圖片來源：TVB）
Chantel甜美笑容（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 張與辰 張與辰與「甜美小公主」姚焯菲Chantel合唱，成為全晚集點！（圖片來源：TVB）
張與辰與「甜美小公主」姚焯菲Chantel合唱，成為全晚集點！（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 張與辰 肥媽開心到搞爛gag：「好好聽，佢哋係牛油果油溝橄欖油。」張佳添「我feel到有啲真愛喺裏面。」（圖片來源：TVB）
肥媽開心到搞爛gag：「好好聽，佢哋係牛油果油溝橄欖油。」張佳添「我feel到有啲真愛喺裏面。」（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 張與辰 至於出名手緊的周國豐，亦難得給予高度評價：「淨係聽聲，一路令我信服你哋係一對戀人。你哋每人都要處理好多和音部分，但你哋兩個都處理得好好，暫時為止係今晚表現最好嘅一對！」（圖片來源：TVB）
至於出名手緊的周國豐，亦難得給予高度評價：「淨係聽聲，一路令我信服你哋係一對戀人。你哋每人都要處理好多和音部分，但你哋兩個都處理得好好，暫時為止係今晚表現最好嘅一對！」（圖片來源：TVB）

森美感動至眼泛淚光

自封表演是「輕飄飄的歌劇」的黃博及Felix，一開場便各自以超靚聲大玩和音，噱頭十足，Felix出賽前更直指希望可以為「高分王」黃博爭取首個100分。對於二人演出，森美一度被觸動至眼泛淚光，他給予評語時說：「你第一句嘅時候我眼淚爭啲流喇」，至於肥媽亦肯定了二人的靚聲度：「兩個獨自把聲係好靚嘅。」

中年好聲音3 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

善玥澄彭家賢妖冶辣身舞搶焦

本集另一值得推介的，是充滿視覺刺激的善玥澄／彭家賢的《芳華絕代》，化上濃妝的二人，七情上面地又唱又跳，更一度埋身熱舞，極盡妖冶之能事，車婉婉笑言看表演時恍如置身 「殭屍嘅堡壘」。

中年好聲音3 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

「聲夢合唱」歌單公佈

中年好聲音 3》本周日（20日）本回合主題是「聲夢合唱」，10 位參賽者將各自與一名「聲夢」畢業生合唱。演出歌單如下：

參賽者組合 歌曲名稱 原唱者 發行年份
劉洋（42歲）／黃洛妍（27歲） 你那麼愛她 李聖傑 & 林隆璇 2005
陳芷盈（38歲）／何晉樂（28歲） 誰明浪子心 王傑 1989
王鄭浚仁（38歲）／趙小婷（24歲） 美麗的神話 孫楠 & 韓紅 2005
李金凱（38歲）／冼靖峰（26歲） 甲乙丙丁 許志安、張學友、鄭中基 1998
占士丁丁（39歲）／劉芷君（17歲） Endless Love Lionel Richie & Diana Ross 1981
曹越（37歲）／詹天文（19歲） 我不離開 戴愛玲 2015
趙浚承（38歲）／潘靜文（27歲） 你最珍貴 張學友 & 高慧君 1998
張與辰（39歲）／姚焯菲（18歲） 許願 古巨基 & 梁詠琪 1999
黃博（36歲）／林智樂（21歲） 來夜方長 蘇永康 &陳潔儀 1999
善玥澄（35歲）／彭家賢（28歲） 芳華絕代 梅艷芳 & 張國榮 2002

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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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