中年好聲音3｜張與辰姚焯菲合唱勁有火花 發文力讚對方兼自爆練習有1事超難忍
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TVB節目《中年好聲音3》賽事已經進入10強對決階段，最新播出嘅一集更邀請《聲夢》畢業生與各位參賽者合唱，力爭入圍資格。作為今集最高分嘅組別，姚焯菲（Chantel）與張與辰嘅合唱更引起唔少網民熱議。張與辰事後亦在社交平台發文大讚Chantel，仲自爆與對方練習過程中最難忍嘅1件事……
中年好聲音3｜張與辰姚焯菲合唱勁有火花
張與辰在最新一集播出的《中年好聲音3》與姚焯菲合唱《許願》，二人雖然年齡差了一大截，但他們唱出來的《許願》卻異常地有愛情感及火花，配以姚焯菲近乎無敵的甜美笑容，二人獲得近乎一致好評，肥媽開心到搞爛gag：「好好聽，佢哋係牛油果油溝橄欖油。」張佳添說：「我feel到有啲真愛喺裏面。」 不少觀眾大讚二人唱得十分動聽，想不到他們那麼有默契，期望他們再有更多合唱。
中年好聲音3｜張與辰自爆有1事超難忍
事後張與辰在社交平台曬出二人的合照，自爆與對方合作最有難度是要忍笑：「知道要同Chantel一齊合作的時候，揀歌成為咗我地最大的挑戰。想搵返首主音同和音都好有發揮空間的歌嚟唱，最終我地一致揀咗「許願」。跟住就要開始挑戰睇住對方唱的時候唔會笑場～其實都難，一開始真係一對到眼唱幾個字就忍唔住笑。」 他指十分開心能與姚焯菲合唱，期待日後再有機會合作：「佢係一位非常認真，對自己好有要求，好努力的歌手，多謝所有評審老師俾我地的意見，期待以後可以再同Chantel一齊合作玩音樂。」
撰文：東方新地圖片來源：ig@victeo、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期