中年好聲音3｜張與辰姚焯菲合唱勁有火花 發文力讚對方兼自爆練習有1事超難忍

TVB節目《中年好聲音3》賽事已經進入10強對決階段，最新播出嘅一集更邀請《聲夢》畢業生與各位參賽者合唱，力爭入圍資格。作為今集最高分嘅組別，姚焯菲（Chantel）與張與辰嘅合唱更引起唔少網民熱議。張與辰事後亦在社交平台發文大讚Chantel，仲自爆與對方練習過程中最難忍嘅1件事……