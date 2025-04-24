中年好聲音3｜張與辰大玩性感風格 海兒聽到面紅耳熱狂讚 周國豐竟俾XX分
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TVB《中年好聲音3》今周日（27日）將播出9強淘汰賽，今個回合主題為「改編歌之夜」，9強選手將繼續獻唱經典歌曲，力爭進入8強席位。被視為大熱門嘅張與辰今集仲會大玩性感風格，除咗睇到海兒老師面紅耳熱之外，就連嘉賓評審潘偉源都直言簡直係欣賞音樂會咁！
中年好聲音3｜張與辰大玩性感風上陣
今集一大亮點，是全場唯一自彈自唱的張與辰；大熱門之一的與辰，這次轉玩Sexy風格，以慵懶又有魅力的聲音彈唱《拒絕再玩》，別具個人風格。張與辰事後坦言希望每次站上《中年好聲音3》舞台，都能帶給觀眾不一樣的感覺：「因為我從來未sexy過，但又冇胸肌所以攞件scarf嚟冚住吓。」車婉婉聞言即以手觸碰張與辰的Scarf，並開玩笑謂：「拉低啲咪得咯。」令獻唱時奔放自如的與辰忽然變回怕醜仔，場面搞笑。
中年好聲音3｜海兒聽到面紅耳熱狂讚
張佳添讚張與辰才華值高對於與辰表現，評審可說一面倒正評，出名反應王的肥媽與海兒，在台下聽歌時已忍不住相視而笑兼流露讚歎樣，海兒坦言聽完面紅耳熱：「你把聲好似跳緊脫衣舞咁，可以用聲音做到咁多唔同音色，我覺得可以叫你Ad- Lib王子，好正，真係好少聽歌聽到面紅。」肥媽則笑言聽到「頭赤」：「佢真係唱到不羈嘅感覺，好自然流露出嚟，我覺得任何女人都會畀佢電到。」張佳添則大讚與辰sotalented：「呢個比賽才華值你係最高嘅，彈琴叻彈結他叻，識編曲識作曲，識做音樂製作，快歌慢歌rock歌R&B冇一樣難倒你，你sexy係因為你真係一個好有才華嘅音樂人。」嘉賓評審潘偉源：「其實我真係嚟睇show，好精彩嘅音樂會，你今日係一件好精美嘅樂器。」就連出名百彈齋主的周國豐，亦高度評價，並坦言願意為與辰今次表現給出20分滿分：「成件事你有少少唱到靈魂出竅，真係唱得好好，你同隻歌已經合而為一…頭先我用咗至少45秒時間，究竟我係畀19定20分你。」
《中年好聲音3》第13回合「改編歌之夜」歌單：
- 黃博《蜚蜚》（原唱：陳僖儀）
- 劉洋《後來》（原唱：劉若英）
- 善玥澄 《依然》（原唱：林憶蓮）
- 李金凱《歸來吧》（原唱：陳慧嫻）
- 趙浚承《霧之戀》（原唱：譚詠麟）
- 王鄭浚仁《愛火花》（原唱：張學友）
- 陳芷盈《深愛著你》（原唱：陳百強）
- 張與辰《拒絕再玩》（原唱：張國榮）
- 占士丁丁《Take me to your heart》（《吻別》英文版）（原唱：Michael Learns to Rock）
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期