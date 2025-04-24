中年好聲音3｜張與辰大玩性感風格 海兒聽到面紅耳熱狂讚 周國豐竟俾XX分

TVB《中年好聲音3》今周日（27日）將播出9強淘汰賽，今個回合主題為「改編歌之夜」，9強選手將繼續獻唱經典歌曲，力爭進入8強席位。被視為大熱門嘅張與辰今集仲會大玩性感風格，除咗睇到海兒老師面紅耳熱之外，就連嘉賓評審潘偉源都直言簡直係欣賞音樂會咁！