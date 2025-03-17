中年好聲音3｜李金凱真情獻唱奪96分再搞喊海兒 網民4大重點分析高分原因
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《中年好聲音3》昨晚（16日）播出的一集，是16強晉身14強一對一PK賽上半場競賽，本集共有4位參賽者奪得9字頭亮麗分數，分別是「上弦」97分的陳芷盈《心有獨鍾》、96分的李金凱《當愛已成往事》、93分的黃博《華麗緣》，而唯一「下弦」則是跳唱《獨一無二／獨家試唱》獲得90分的劉曉昆，惟PK對手是李金凱，最終暫跌入「中年危機區」。
海兒：每次聽佢唱歌好受觸動
有「中3天使」之稱的生命鬥士李金凱，本輪獻唱《當愛已成往事》再次搞喊評審們的「水煲」，海兒和肥媽被金凱動人聲線感動得落淚，海兒拭淚後說：「成日都搞到我喊，搞到我妝化咗！每次聽佢唱歌好受觸動，佢嗰種自由係由心而發。」肥媽笑謂：「乞人憎！本來諗住紙巾唔使點用，成日話我同婉婉水煲好易著，依家側邊都著，證明你唱歌感動自己、感動到人。」東東坦言深受感動：「你唱歌種方式好真摰，係直出，享受緊、訴說緊人生經歷，我非常喜歡。」連自認冷血的周國豐都一度聽到要「咬唇」：「好喜歡一開始由嘆氣到唱第一句，連我呢啲咁冷血嘅人，我要忍住、我要咬唇！因為呢首歌本身係每一句歌詞都針拮咁樣，針拮得嚟最後又領略到人生個感悟，你唱得好好。」
網民4大重點分析金凱唱功
- 情感共鳴強烈：網民提到金凱的歌聲讓人「心揦住揦住」「眼淚只會流出來」「眼濕濕」，顯示他的演唱能深深觸動聽眾，帶來強烈的情感衝擊。
- 故事演繹出色：留言強調金凱「用唱歌來演繹故事」「演繹令人投入其中」「有血有肉的演譯」，顯示他不僅唱得好，還能通過歌聲傳達故事，讓人沉浸其中。
- 高度期待與讚賞：網民表示「好期待你的國語歌」「每期都期待」「非常好聽」，反映他們對金凱的音樂有很高期待，並對他的表現給予極高評價。
- 真摯勝過花巧：留言提到金凱的演出「不是一些靠花巧的演出」，顯示網民欣賞他真誠自然的風格，而非過分依賴技巧或炫耀的表演方式。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期