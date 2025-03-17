中年好聲音3｜李金凱真情獻唱奪96分再搞喊海兒 網民4大重點分析高分原因

《中年好聲音3》昨晚（16日）播出的一集，是16強晉身14強一對一PK賽上半場競賽，本集共有4位參賽者奪得9字頭亮麗分數，分別是「上弦」97分的陳芷盈《心有獨鍾》、96分的李金凱《當愛已成往事》、93分的黃博《華麗緣》，而唯一「下弦」則是跳唱《獨一無二／獨家試唱》獲得90分的劉曉昆，惟PK對手是李金凱，最終暫跌入「中年危機區」。