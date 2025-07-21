中年好聲音3｜李金凱大膽造型玩自嘲變「凱兒」 網民竟不滿意1件事
《中年好聲音3》在7月19日（星期六）舉行演唱會，演唱會中李金凱以「楊過」造型登場，笑言自己比原版沒有一隻手的楊過「更高階」。不過今次網民就不太Buy，怒轟TVB再度「消費殘疾」，質疑其表現已淪為噱頭多於實力，惹起正反兩極爭論。
李金凱大膽造型玩自嘲變「凱兒」
李金凱前晚在《中年好聲音3》演唱會中以「楊過」造型登場，劉洋則化身為「劉小鳳」，趙浚承則扮演「趙英雄」，三人各有特色。期間趙浚承笑問李金凱：「你咪就係人稱神雕俠嘅『過兒』？」李金凱隨即幽默回應：「我啲姑姑都叫『凱兒』！」引來全場爆笑。
高EQ回應楊過造型 獲周國豐大讚
其後李金凱受訪時被問到對「楊過」造型是否滿意，他自嘲表示：「楊過係冇咗一隻手，我兩隻都冇，應該比楊過更高階！」，就連周國豐都特地在社交平台發文，大讚「心理強大的⋯⋯李金凱」。
網民不滿意1件事
相關片段曝光後，引起不少網民不滿。有部分網民批評TVB經常以李金凱的身體不便作為賣點，質疑他已不再是以歌藝取勝，而是被迫消費自身殘疾。他們留言表示：「成日畀人當馬騮玩」、「已經分唔到佢係咪消費自己…」、「歌手唔係賣歌藝，俾人賣冇手」、「點解次次都要提呢件事？係佢嘅主意，定公司嘅宣傳方向？」等，掀起熱議。
李金凱《愛回家》玩自嘲被批劇本「走火入魔」
其實李金凱一直不介意自嘲，早前在加入《愛回家》劇組後都一度被部分觀眾則批評TVB劇本過火，直言「TVB已經走火入魔，完全係心理唔平衡先會寫呢啲劇本。睇完好唔舒服」。同時亦有網民持不同看法，認為：「佢自己本人平時都係咁講😂（東張西望睇返嚟）」。
另有網友強調，李金凱本人對劇情並無異議，且許多殞疾人士心理韌性遠超常人，呼籲外界勿過分揣測其感受：「好多殘疾人士心理質素比健全嘅人強大，唔好諗到佢哋咁玻璃，四肢健全嘅人無謂老操心」、「演員自己都未覺得有問題 唔怕啦」。
《中年好聲音3》李金凱 獲贈價值15萬古象牙筷子
現年38歲的李金凱來自雲南，在10歲時因觸碰高壓電而失去了雙臂，但是在其中一集《中年好聲音3》中，因為獻唱《那些感動過人的歌》獲得了92分，令評審黃凱芹忍不住感動落淚，並獲選他為MVP，讚其唱歌技術出色之餘，在「只能對住個咪唱」的唯一演繹方法中，也能夠轉達所有情感和技巧要求。
「生命鬥士」李金凱表示：「從未有想過我能有多麼好的成績，我只是在想走上這條路，那我就努力去走，我是個這樣的一個人。經歷再多的痛苦，我都不會哭，沒有眼淚的，但是好的音樂我會流淚、好的電影我會流淚，看到自己的偶像可能會流淚。」
網民直指獎品「好地獄」：送對筷子俾個冇手嘅人
一如以往，李金凱獲得的MVP獎品是一對特別版的古象牙筷子，不過這個獎品引起不少網民爭議，許多觀眾和網民認為對於失去雙臂的李金凱來說，這樣的獎品「好地獄」，有網民更翻出之前一集《中年好聲音3》中，製作組在慶祝新年的盆菜宴上，也曾給李金凱放置了一對筷子，到大家起筷時，李金凱得個睇字。
這次李金凱再次獲得筷子作為獎品，讓不少網民感到困惑，紛紛直指：「送對筷子俾個冇手嘅人」、「無法可收stick的一對手」、「筷子，好地獄」、「地獄MVP獎」、「送筷子，佢點用」、「X你個街，筷子點揸呀」、「太癲」、「做咩佢唔自己拎咪講感受？」、「串X佢用唔到」、「屈個盲既睇國家機密」、「崩口人忌崩口碗，大X把其他嘢可以送」、「都唔係第一次啦，上次同啲失業人士唱一事無成」等。