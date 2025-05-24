中年好聲音3紅白大戰︱20強歌單率先曝光 一隊驚險後來居上！
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《中年好聲音3紅白大戰》、將於本周日（25日）晚八點翡翠台播出上半場。節目中，20名「中3生」將分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」，爭奪紅白大戰冠軍殊榮！
白隊選手（排名不分先後）有張與辰、劉洋、李金凱、趙浚承、占士丁丁、王鄭浚仁、羅逸軒、任永健、陳溢光、陸東成、李創偉，隊長則是《中2》亞軍譚輝智，紅隊選手（排名不分先後）有黃博、陳芷盈、善玥澄、曹越、劉曉昆、阮慧珊、陳嘉琦、侯靜伊、鍾凱瑩，隊長則為「中１生」支嚳儀（支支）。評審方面，除了有《中年3》常規評審肥媽、周國豐、張佳添及海兒，還有上屆《紅白大戰》評審、有「小辣椒」之稱的谷婭溦。
20位「中3生」獻唱完Opening歌曲《發亮》後，比賽正式揭開序幕！今集共會播出四個回合的競賽部分，其中三個回合的比賽歌單如下：王鄭浚仁、李創偉《左鄰右里》；陳芷盈、阮慧珊《心急人上》；劉洋、占士丁丁、王鄭浚仁《You Raise Me Up》；善玥澄、曹越、阮慧珊、侯靜伊、鍾凱瑩《給自己的情書》；劉洋《浮誇》；陳芷盈《夢中人》；張與辰《餓狼傳說》及黃博《陀飛輪》，而餘下的一個回合則以考驗「中3生」模仿及搞笑能力為主。今集戰況激烈，每一回合都出現「壓倒性勝利」，其中一隊更要到最後一刻才「後來居上」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期