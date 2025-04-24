中年好聲音3｜黃博靚聲上陣獲評判力讚 肥媽超肉緊點評：你以後唔好唱我嘅歌
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TVB《中年好聲音3》目前已經進入9強淘汰賽階段，今個回合主題為「改編歌之夜」，9強選手除咗繼續施展渾身解數爭取入圍資格外，今集製作組還為各人安排了單人外景拍攝，令觀眾可以對各位選手有更深入嘅認識。而作為《中年好聲音3》靚聲王嘅黃博，今集就繼續靚聲上陣，一眾評判除咗聽出耳油之餘，仲直言護好難扣黃博分……
中年好聲音3｜黃博靚聲上陣獲一致好評
同樣吸引評審給出高分數的還有另一位熱門黃博，雖然黃博台上透露不太敢挑戰《蜚蜚》，皆因擔心自己做得不夠好；不過由於獻唱時游刃有餘、歌聲亦極富感染力，結果獲得一面倒好評，超過一位評審認為要扣黃博分數難到不得了！
中年好聲音3｜高水準評判連環力讚
肥媽更笑言不容許黃博以後唱她的歌：「你知唔知你唱人哋嘅歌，人哋有壓力架，黃博我哋要喺雞蛋裏面挑番嗰一分出嚟知唔知幾鬼辛苦，但點都要減佢多少嘅，因為佢織冷衫都入咗去（final）㗎喇。你係好投入、好享受你嘅歌，你好有自己。你以後唔好唱我嘅歌呀，唔係偷鬼咗我嘅歌！」海兒：「我哋暫時冇睇到你有駕馭唔到嘅一次，全香港嘅歌手都擔心緊你唱佢歌，真係唱得非常之好。」張佳添：「你能夠將呢首歌由microdynamics再去macrodynamics，你簡直帶我哋上山落海，情感好足好澎湃，差唔多perfect。」周國豐：「你今日聲音狀態好好，接近Hi-Fi發燒嗰種狀態，無論感情聲音控制都好好。」
《中年好聲音3》第13回合「改編歌之夜」歌單：
- 黃博《蜚蜚》（原唱：陳僖儀）
- 劉洋《後來》（原唱：劉若英）
- 善玥澄 《依然》（原唱：林憶蓮）
- 李金凱《歸來吧》（原唱：陳慧嫻）
- 趙浚承《霧之戀》（原唱：譚詠麟）
- 王鄭浚仁《愛火花》（原唱：張學友）
- 陳芷盈《深愛著你》（原唱：陳百強）
- 張與辰《拒絕再玩》（原唱：張國榮）
- 占士丁丁《Take me to your heart》（《吻別》英文版）（原唱：Michael Learns to Rock）
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期