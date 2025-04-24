中年好聲音3｜黃博靚聲上陣獲評判力讚 肥媽超肉緊點評：你以後唔好唱我嘅歌

TVB《中年好聲音3》目前已經進入9強淘汰賽階段，今個回合主題為「改編歌之夜」，9強選手除咗繼續施展渾身解數爭取入圍資格外，今集製作組還為各人安排了單人外景拍攝，令觀眾可以對各位選手有更深入嘅認識。而作為《中年好聲音3》靚聲王嘅黃博，今集就繼續靚聲上陣，一眾評判除咗聽出耳油之餘，仲直言護好難扣黃博分……