中年好聲音3｜黃博奪冠老公超激動跪地大叫 賽後尷尬為父母「春晚式」發言致歉

《中年好聲音3登峯之戰》昨晚（11日）圓滿落幕，經過激烈角逐，黃博最後憑出色表現勇奪冠軍。而黃博老公峰哥於愛妻奪冠一刻更激動跪地大叫，事後峰哥孖住外父外母齊齊現身賽後《王者駕到》節目時，亦力讚7位選手嘅表演十分精彩！