中年好聲音3｜黃博奪冠老公超激動跪地大叫 賽後尷尬為父母「春晚式」發言致歉
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《中年好聲音3登峯之戰》昨晚（11日）圓滿落幕，經過激烈角逐，黃博最後憑出色表現勇奪冠軍。而黃博老公峰哥於愛妻奪冠一刻更激動跪地大叫，事後峰哥孖住外父外母齊齊現身賽後《王者駕到》節目時，亦力讚7位選手嘅表演十分精彩！
黃博感觸多謝fans做強心針
黃博在接受訪問時坦言，表演快歌《站在高崗上》時因緊張而略顯壓力，但慢歌《沒有你還是愛你》則讓她更有信心。黃博亦感激觀眾的支持：「其實大家send畀我嘅每一句鼓勵嘅説話，我都有睇到嘅，其實都成為我嘅強心針，支持住我繼續努力去做好自己」，並再度連環向所有支持者道謝。
黃博老公峰哥超激動跪地大叫
黃博老公峰哥在台下欣賞老婆表演時情緒激動，在宣布愛妻奪冠時甚至跪地大叫表達喜悅。峰哥事後亦盛讚比賽十分精彩：「真係好抵睇！所有選手都好犀利！我老婆唱快歌時，我諗我哋嗰堆親友個個都手震啦，同埋大家都整咗個心臟病出嚟！」峰哥坦言因選手實力旗鼓相當而倍感緊張，並強調：「呢一刻已經唔係比賽，直情係演唱會級數，仲要可以睇曬7粒巨星喎。」
黃博父母發言爆笑變春晚現場
黃博嘅父母更特意從北京趕來助陣，黃父首先感謝無綫提供追夢平台，並向評審及工作人員致敬。黃母則難掩驕傲，誇讚女兒從小優秀：「我黃博從小就非常優秀，她很刻苦，她對待每一件事情都很認真，從中國傳媒大學畢業……反正總之感謝感謝感謝感謝」，搞到黃博即刻擰轉耍手兼擰頭否認！
黃博媽媽嘅連環感謝更引全場爆笑，黃博之後亦尷尬表示：「唔好意思啊，爸爸媽媽個春晚嘅感覺出咗嚟」，並稱父母不善言辭，今次係將一直以來準備好嘅致謝辭講出嚟。
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期