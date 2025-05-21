中年好聲音3｜黃博被爆月花3萬租住星級酒店 本尊發文高EQ回應獲大讚
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《中年好聲音3》冠軍黃博贏得比賽後，其一舉一動都備受關注，而黃博除咗人氣急升之餘，亦獲唔少工作邀請，吸金力十足！不過近日就有媒體爆料指，黃博老公峰哥希望太太有一個舒適嘅環境應付比賽，因此每月豪擲逾3萬元租住可飽覽維港靚景嘅星級酒店，搞到黃博都火速發文回應事件……
黃博親解月花3萬租住星級酒店傳聞
黃博今日（21日）火速在社交平台親回有關報道，感激大家支持關注之餘，亦澄清價錢並非爆料文章標題所指：「爸爸媽媽呢段時間從四川來港支持我決賽、照顧我，所以特意幫佢哋訂咗酒店，重點係可以讓他們舒適一些及方便大家見面，當然價錢亦不是標題所說」，指該酒店是租住給父母所住。黃博亦解開被偷拍照片嘅時機：「決賽後，行程較密，只係去酒店探過佢哋一次，就係大家睇到嘅嗰張新聞相。」
黃博高招回應獲讚EQ極高
對於奪冠後隨即就有傳聞爆出，但係黃博對此就大騷高EQ回應：「多謝記者朋友幫我嗰日去酒店見爸媽留下一個背影，甚有紀念價值，會好好收藏！」獲唔少網民大讚：「認真欣賞博博，非常有涵養，只是道出真相，而沒有絲毫責備，還道謝」、「果然有冠軍嘅大將之風」、「短短回應就已經知道博博EQ十分高」、「回應得十分大方，支持你！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@bohuangwongpok資料或影片來源：原文刊於新假期