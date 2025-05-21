中年好聲音3｜黃博被爆月花3萬租住星級酒店 本尊發文高EQ回應獲大讚

《中年好聲音3》冠軍黃博贏得比賽後，其一舉一動都備受關注，而黃博除咗人氣急升之餘，亦獲唔少工作邀請，吸金力十足！不過近日就有媒體爆料指，黃博老公峰哥希望太太有一個舒適嘅環境應付比賽，因此每月豪擲逾3萬元租住可飽覽維港靚景嘅星級酒店，搞到黃博都火速發文回應事件……