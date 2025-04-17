中年好聲音3｜黃博林智樂爭取首個100分演唱 森美聽到眼泛淚光
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喺《中年好聲音3》中，黃博憑藉「林子祥金曲之夜」演唱《這一個夜》奪得99分嘅驚人成績，成為節目焦點。繼呢場高光表現後，佢喺最新一集同《聲夢傳奇》林智樂（Felix）合唱，繼續展現超凡唱功！
黃博林智樂感動獻唱 森美眼泛淚光
自封表演是「輕飄飄的歌劇」的黃博及Felix，一開場便各自以超靚聲大玩和音，噱頭十足，Felix出賽前更直指希望可以為「高分王」黃博爭取首個100分。對於二人演出，森美一度被觸動至眼泛淚光，他給予評語時說：「你第一句嘅時候我眼淚爭啲流喇」，至於肥媽亦肯定了二人的靚聲度：「兩個獨自把聲係好靚嘅。」
「聲夢合唱」歌單公佈
《中年好聲音 3》本周日（20日）本回合主題是「聲夢合唱」，10 位參賽者將各自與一名「聲夢」畢業生合唱。演出歌單如下：
|參賽者組合
|歌曲名稱
|原唱者
|發行年份
|劉洋（42歲）／黃洛妍（27歲）
|你那麼愛她
|李聖傑 & 林隆璇
|2005
|陳芷盈（38歲）／何晉樂（28歲）
|誰明浪子心
|王傑
|1989
|王鄭浚仁（38歲）／趙小婷（24歲）
|美麗的神話
|孫楠 & 韓紅
|2005
|李金凱（38歲）／冼靖峰（26歲）
|甲乙丙丁
|許志安、張學友、鄭中基
|1998
|占士丁丁（39歲）／劉芷君（17歲）
|Endless Love
|Lionel Richie & Diana Ross
|1981
|曹越（37歲）／詹天文（19歲）
|我不離開
|戴愛玲
|2015
|趙浚承（38歲）／潘靜文（27歲）
|你最珍貴
|張學友 & 高慧君
|1998
|張與辰（39歲）／姚焯菲（18歲）
|許願
|古巨基 & 梁詠琪
|1999
|黃博（36歲）／林智樂（21歲）
|來夜方長
|蘇永康 &陳潔儀
|1999
|善玥澄（35歲）／彭家賢（28歲）
|芳華絕代
|梅艷芳 & 張國榮
|2002
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期