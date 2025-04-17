中年好聲音3｜黃博林智樂爭取首個100分演唱 森美聽到眼泛淚光

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喺《中年好聲音3》中，黃博憑藉「林子祥金曲之夜」演唱《這一個夜》奪得99分嘅驚人成績，成為節目焦點。繼呢場高光表現後，佢喺最新一集同《聲夢傳奇》林智樂（Felix）合唱，繼續展現超凡唱功！

黃博林智樂感動獻唱 森美眼泛淚光

自封表演是「輕飄飄的歌劇」的黃博及Felix，一開場便各自以超靚聲大玩和音，噱頭十足，Felix出賽前更直指希望可以為「高分王」黃博爭取首個100分。對於二人演出，森美一度被觸動至眼泛淚光，他給予評語時說：「你第一句嘅時候我眼淚爭啲流喇」，至於肥媽亦肯定了二人的靚聲度：「兩個獨自把聲係好靚嘅。」

中年好聲音3 黃博 黃博喺最新一集同《聲夢傳奇》林智樂（Felix）合唱，繼續展現超凡唱功！（圖片來源：TVB）
黃博喺最新一集同《聲夢傳奇》林智樂（Felix）合唱，繼續展現超凡唱功！（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 黃博 自封表演是「輕飄飄的歌劇」的黃博及Felix，一開場便各自以超靚聲大玩和音，噱頭十足（圖片來源：TVB）
自封表演是「輕飄飄的歌劇」的黃博及Felix，一開場便各自以超靚聲大玩和音，噱頭十足（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 黃博 Felix出賽前更直指希望可以為「高分王」黃博爭取首個100分。（圖片來源：TVB）
Felix出賽前更直指希望可以為「高分王」黃博爭取首個100分。（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 黃博 對於二人演出，森美一度被觸動至眼泛淚光（圖片來源：TVB）
對於二人演出，森美一度被觸動至眼泛淚光（圖片來源：TVB）

「聲夢合唱」歌單公佈

中年好聲音 3》本周日（20日）本回合主題是「聲夢合唱」，10 位參賽者將各自與一名「聲夢」畢業生合唱。演出歌單如下：

參賽者組合 歌曲名稱 原唱者 發行年份
劉洋（42歲）／黃洛妍（27歲） 你那麼愛她 李聖傑 & 林隆璇 2005
陳芷盈（38歲）／何晉樂（28歲） 誰明浪子心 王傑 1989
王鄭浚仁（38歲）／趙小婷（24歲） 美麗的神話 孫楠 & 韓紅 2005
李金凱（38歲）／冼靖峰（26歲） 甲乙丙丁 許志安、張學友、鄭中基 1998
占士丁丁（39歲）／劉芷君（17歲） Endless Love Lionel Richie & Diana Ross 1981
曹越（37歲）／詹天文（19歲） 我不離開 戴愛玲 2015
趙浚承（38歲）／潘靜文（27歲） 你最珍貴 張學友 & 高慧君 1998
張與辰（39歲）／姚焯菲（18歲） 許願 古巨基 & 梁詠琪 1999
黃博（36歲）／林智樂（21歲） 來夜方長 蘇永康 &陳潔儀 1999
善玥澄（35歲）／彭家賢（28歲） 芳華絕代 梅艷芳 & 張國榮 2002

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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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