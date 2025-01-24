中年好聲音3 27強

中年好聲音3｜27強PK戰5大花生位逐個捉 劉洋揀錯歌 陳奐仁新上場勁手緊

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《中年好聲音3》第18集將會進行3人PK戰，由上輪MVP劉洋率先出場，但劉洋表現卻不似預期，疑似揀錯歌，被新上場的評審陳奐仁狠批！

《中年好聲音3》27强快慢歌PK戰（第一回合）

（出場不分先後）

第一组：劉洋《只是太愛你》 vs 張與辰《有一種悲傷》 vs 王鄭《Unfaithful》

第二組：何平秋《我的心𥚃没有他》 vs 李創偉《瘋了》vs 杜閱 《一个人的精彩》

第三組：陸東成《明知故犯》 vs 林立峰《眼淚成詩》 vs 《你怎麼捨得我難過》

中年好聲音3 27強 劉洋《只是太愛你》 vs 張與辰《有一種悲傷》 vs 王鄭《Betrayal》（圖片來源：TVB）
劉洋《只是太愛你》 vs 張與辰《有一種悲傷》 vs 王鄭《Betrayal》（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 27強 何平秋《我的心𥚃没有他》 vs 李創偉《瘋了》vs 杜閱 《一个人的精彩》（圖片來源：TVB）
何平秋《我的心𥚃没有他》 vs 李創偉《瘋了》vs 杜閱 《一个人的精彩》（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 27強 陸東成《明知故犯》 vs 林立峰《眼淚成詩》 vs 《你怎麼捨得我難過》（圖片來源：TVB）
陸東成《明知故犯》 vs 林立峰《眼淚成詩》 vs 《你怎麼捨得我難過》（圖片來源：TVB）

《中年好聲音3》第18集 將淘汰3人

《中年好聲音3》第18集將進行新賽制，27強參賽者將分為3人一組，展開節拍勁歌和心酸悲歌的比併，每組最低分者將掉進危險區，最後共淘汰3人，以下是今集5大花生位：

1. 劉洋揀錯歌表現失準

上輪MVP劉洋今集依然唱得肉緊，但疑因揀錯歌唱到走音失準，勢必失去其MVP地位，甚至有機會墮入危險區，隨時被foul。

中年好聲音3 27強 劉洋唱到走音失準，有機會墮入危險區。（圖片來源：TVB）
劉洋唱到走音失準，有機會墮入危險區。（圖片來源：TVB）

2. 劉洋堅持唔唱廣東歌再捱批

劉洋今集選唱張敬軒的國語歌《只是太愛你》，有網民就再度不滿指劉洋參加香港唱歌比賽，但堅持只唱華語歌，唔唱廣東歌，認為對其他苦練廣東歌的參賽者不公平。

中年好聲音3 27強 上輪劉洋被劉美君選為MVP（最有價值選手），獲讚「表現最穩」的選手，但就被網民批評他只唱自己擅長的華語歌。（圖片來源：TVB）
上輪劉洋被劉美君選為MVP（最有價值選手），獲讚「表現最穩」的選手，但就被網民批評他只唱自己擅長的華語歌。（圖片來源：TVB）

3. 陳奐仁新上場勁手緊

陳奐仁頂替伍仲衡首集上場做評審，風格似乎較為嚴格，相對手緊。

中年好聲音3 27強 陳奐仁首集頂替伍仲衡做評審。（圖片來源：TVB）
陳奐仁首集頂替伍仲衡做評審。（圖片來源：TVB）

4. 新評審黃凱芹唔識扣分

同樣係新評審的黃凱芹似乎較為鬆手，黃凱芹更點評說他冇俾機會比評判扣分！

中年好聲音3 27強 黃凱芹相對陳奐仁似乎較鬆手。（圖片來源：TVB）
黃凱芹相對陳奐仁似乎較鬆手。（圖片來源：TVB）

5. 李創偉唱《瘋了》挑機龍婷

《瘋了》作為經典快歌，無論《聲夢傳奇》和《中年好聲音》都有參賽者演唱過，包括鍾柔美、任暟晴和龍婷，今次則到李創偉，但有網民認為珠玉在前，李創偉好難有突破。

中年好聲音3 27強 李創偉唱勁歌《瘋了》。（圖片來源：TVB）
李創偉唱勁歌《瘋了》。（圖片來源：TVB）

《中年好聲音3》第18集歌單：

劉洋《只是太愛你》
張與辰《有一種悲傷》
王鄭浚仁《Unfaithful》
何平秋《我的心裡沒有他》
李創偉《瘋了》
杜閱《一個人的精彩》
陸東成《明知故犯》
林立峰《眼淚成詩》
劉傳民《你怎捨得我難過》

撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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