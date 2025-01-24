中年好聲音3｜27強PK戰5大花生位逐個捉 劉洋揀錯歌 陳奐仁新上場勁手緊
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《中年好聲音3》第18集將會進行3人PK戰，由上輪MVP劉洋率先出場，但劉洋表現卻不似預期，疑似揀錯歌，被新上場的評審陳奐仁狠批！
《中年好聲音3》27强快慢歌PK戰（第一回合）
（出場不分先後）
第一组：劉洋《只是太愛你》 vs 張與辰《有一種悲傷》 vs 王鄭《Unfaithful》
第二組：何平秋《我的心𥚃没有他》 vs 李創偉《瘋了》vs 杜閱 《一个人的精彩》
第三組：陸東成《明知故犯》 vs 林立峰《眼淚成詩》 vs 《你怎麼捨得我難過》
《中年好聲音3》第18集 將淘汰3人
《中年好聲音3》第18集將進行新賽制，27強參賽者將分為3人一組，展開節拍勁歌和心酸悲歌的比併，每組最低分者將掉進危險區，最後共淘汰3人，以下是今集5大花生位：
1. 劉洋揀錯歌表現失準
上輪MVP劉洋今集依然唱得肉緊，但疑因揀錯歌唱到走音失準，勢必失去其MVP地位，甚至有機會墮入危險區，隨時被foul。
2. 劉洋堅持唔唱廣東歌再捱批
劉洋今集選唱張敬軒的國語歌《只是太愛你》，有網民就再度不滿指劉洋參加香港唱歌比賽，但堅持只唱華語歌，唔唱廣東歌，認為對其他苦練廣東歌的參賽者不公平。
3. 陳奐仁新上場勁手緊
陳奐仁頂替伍仲衡首集上場做評審，風格似乎較為嚴格，相對手緊。
4. 新評審黃凱芹唔識扣分
同樣係新評審的黃凱芹似乎較為鬆手，黃凱芹更點評說他冇俾機會比評判扣分！
5. 李創偉唱《瘋了》挑機龍婷
《瘋了》作為經典快歌，無論《聲夢傳奇》和《中年好聲音》都有參賽者演唱過，包括鍾柔美、任暟晴和龍婷，今次則到李創偉，但有網民認為珠玉在前，李創偉好難有突破。
《中年好聲音3》第18集歌單：
劉洋《只是太愛你》
張與辰《有一種悲傷》
王鄭浚仁《Unfaithful》
何平秋《我的心裡沒有他》
李創偉《瘋了》
杜閱《一個人的精彩》
陸東成《明知故犯》
林立峰《眼淚成詩》
劉傳民《你怎捨得我難過》
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期