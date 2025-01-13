中年好聲音3｜27強名單誕生！聽到劉美君耳朵流產 2位參賽者集體炒車被淘汰
尤詩郡＋胡家健合唱車婉婉歌曲完全甩Beat被淘汰！
綠組分數最低，尤詩郡＋胡家健合唱車婉婉與許志安的金曲《會過去的》節奏完全失誤，評分時尤詩郡更在車婉婉面對承認未聽過《會過去的》，極度失禮，周國豐直言這首歌是「跳水歌」，十分講求同步感，難度相當高，劉美君也指出：「聽最尾嗰句時好哽耳。」
張佳添指此曲不適合兩人唱：「家健唔適合唱千禧歌，詩郡強項亦唔係廣東歌，但接咗好鬼難唱嘅千禧歌，點消化首歌係關鍵。」尤詩郡被foul時感觸落淚，自認單親媽媽既要工作，又要頻頻來港訓練兼比賽絕不容易：「行到呢步已經好賺到！」
劉洋合唱《想說》奪93分成MVP 陳溢光唱第一句就走音
本回三甲誕生，分別為《想說》93分-劉洋＋郭偉倫、《傷追人》92分-黃博、《愛與誠》91分-張與辰；上下半場總分由紅組以507分領先，劉洋被選為MVP，藍組則以486分屈居第二，綠組比藍組低1分，以485分排第三。
最低分為尤詩郡和胡家健，二人獻唱《會過去的》獲74分，兩人出局並無懸念。而第二低分的是藍組的陳溢光和宗倩如，兩人合唱《其實你心裡有沒有我》，僅得77分，就連肥媽都表示：「你哋唔似對唱。」更坦言想不到陳溢光在唱第一句就走音。
善玥澄＋李金凱抱病聲沙走音甩key
另外，綠組的善玥澄＋李金凱合唱《1874》，前者在末段走音甩key，評判們都聽到「皺晒眉頭」，最後演出獲84分。原來兩人同樣抱病在身，善玥澄更是病到說話都聲沙，令劉美君開口安慰感觸落淚的善玥澄：「後尾先crack咗幾吓，一路都好好，唔好喊，I love you！」周國豐則被善玥澄的古裝look撐傘演繹嚇親，笑言似鬼故。
27強名單登場後 伍仲衡完成評審任務
今集係伍仲衡最後一次擔任《中年好聲音3》評審，之後換入黃凱芹和陳奐仁擔任評審，陳奐仁接受媒體訪問時透露，他早在半年前就已經收到了擔任節目評審的邀請，不過就因為忙於嘅演唱會以及到外地工作，因此無緣參與節目錄影，更爆笑稱：「節目係換人，我就係陳奐仁」。而黃凱芹則表示他是在2個月前接到邀請，而當時並未傳出任何人事變動，因此相信今次只是巧合。