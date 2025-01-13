中年好聲音3

中年好聲音3｜27強名單誕生！聽到劉美君耳朵流產 2位參賽者集體炒車被淘汰

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB《中年好聲音3》「導師分組賽」27強誕生，最新回合淘汰3人，主題為「千禧年代最受歡迎男女歌手金曲」，上、下半場各有3個回合，每半場最低分組別需淘汰一人，上、下半場加起來總數最低分組別則再需淘汰一人，換言之本回合導師分組賽將最終淘汰三人！

尤詩郡＋胡家健合唱車婉婉歌曲完全甩Beat被淘汰！

綠組分數最低，尤詩郡＋胡家健合唱車婉婉與許志安的金曲《會過去的》節奏完全失誤，評分時尤詩郡更在車婉婉面對承認未聽過《會過去的》，極度失禮，周國豐直言這首歌是「跳水歌」，十分講求同步感，難度相當高，劉美君也指出：「聽最尾嗰句時好哽耳。」

張佳添指此曲不適合兩人唱：「家健唔適合唱千禧歌，詩郡強項亦唔係廣東歌，但接咗好鬼難唱嘅千禧歌，點消化首歌係關鍵。」尤詩郡被foul時感觸落淚，自認單親媽媽既要工作，又要頻頻來港訓練兼比賽絕不容易：「行到呢步已經好賺到！」

中年好聲音3 尤詩郡與胡家健合唱《會過去的》，女方竟然在車婉婉面前表示未聽過這首歌，極不尊重！（圖片來源：TVB）
尤詩郡與胡家健合唱《會過去的》，女方竟然在車婉婉面前表示未聽過這首歌，極不尊重！（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 劉美君狠批聽到好哽耳。（圖片來源：TVB）
劉美君狠批聽到好哽耳。（圖片來源：TVB）

劉洋合唱《想說》奪93分成MVP 陳溢光唱第一句就走音

本回三甲誕生，分別為《想說》93分-劉洋＋郭偉倫、《傷追人》92分-黃博、《愛與誠》91分-張與辰；上下半場總分由紅組以507分領先，劉洋被選為MVP，藍組則以486分屈居第二，綠組比藍組低1分，以485分排第三。

最低分為尤詩郡和胡家健，二人獻唱《會過去的》獲74分，兩人出局並無懸念。而第二低分的是藍組的陳溢光和宗倩如，兩人合唱《其實你心裡有沒有我》，僅得77分，就連肥媽都表示：「你哋唔似對唱。」更坦言想不到陳溢光在唱第一句就走音。

中年好聲音3 今集《中年好聲音3》劉洋、郭偉倫化身低音重炮手，翻唱許志安嘅《想說》兩個選手對唱時啲佬味湧住出嚟，陽剛味十足，聽到評審們又冧又爽！成功獲得全場最高93分！（圖片來源：TVB）
今集《中年好聲音3》劉洋、郭偉倫化身低音重炮手，翻唱許志安嘅《想說》兩個選手對唱時啲佬味湧住出嚟，陽剛味十足，聽到評審們又冧又爽！成功獲得全場最高93分！（圖片來源：TVB）

中年好聲音3 陳溢光和宗倩如合唱《其實你心裡有沒有我》，僅得77分，成為第二低分的參賽者。（圖片來源：TVB）
陳溢光和宗倩如合唱《其實你心裡有沒有我》，僅得77分，成為第二低分的參賽者。（圖片來源：TVB）

善玥澄＋李金凱抱病聲沙走音甩key

另外，綠組的善玥澄＋李金凱合唱《1874》，前者在末段走音甩key，評判們都聽到「皺晒眉頭」，最後演出獲84分。原來兩人同樣抱病在身，善玥澄更是病到說話都聲沙，令劉美君開口安慰感觸落淚的善玥澄：「後尾先crack咗幾吓，一路都好好，唔好喊，I love you！」周國豐則被善玥澄的古裝look撐傘演繹嚇親，笑言似鬼故。

0

0

27強名單登場後 伍仲衡完成評審任務

今集係伍仲衡最後一次擔任《中年好聲音3》評審，之後換入黃凱芹和陳奐仁擔任評審，陳奐仁接受媒體訪問時透露，他早在半年前就已經收到了擔任節目評審的邀請，不過就因為忙於嘅演唱會以及到外地工作，因此無緣參與節目錄影，更爆笑稱：「節目係換人，我就係陳奐仁」。而黃凱芹則表示他是在2個月前接到邀請，而當時並未傳出任何人事變動，因此相信今次只是巧合。

中年好聲音3 《中年好聲音3》27強名單出爐，包括有：張與辰、李金凱、陳嘉琦、劉洋、王鄭浚仁、杜閱、陳芷盈、劉曉昆、宗倩如、高菲、占士丁丁、侯靜伊、劉傳民、林立峰、陸東成、黃博、任永健、郭偉倫、曹越、李創偉、阮慧珊、陳溢光、趙浚承、何平秋、楊炳德、羅逸軒、善玥澄。（圖片來源：TVB）
《中年好聲音3》27強名單出爐，包括有：張與辰、李金凱、陳嘉琦、劉洋、王鄭浚仁、杜閱、陳芷盈、劉曉昆、宗倩如、高菲、占士丁丁、侯靜伊、劉傳民、林立峰、陸東成、黃博、任永健、郭偉倫、曹越、李創偉、阮慧珊、陳溢光、趙浚承、何平秋、楊炳德、羅逸軒、善玥澄。（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB

熱門文章

 