中年好聲音3｜27強名單誕生！聽到劉美君耳朵流產 2位參賽者集體炒車被淘汰

TVB《中年好聲音3》「導師分組賽」27強誕生，最新回合淘汰3人，主題為「千禧年代最受歡迎男女歌手金曲」，上、下半場各有3個回合，每半場最低分組別需淘汰一人，上、下半場加起來總數最低分組別則再需淘汰一人，換言之本回合導師分組賽將最終淘汰三人！

