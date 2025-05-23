中年好聲音3｜拉姑轉冧李金凱擔心對方點去廁所 「舊愛」譚智輝呻被冷落待遇變成咁
《中年好聲音3》慶功宴拉姑變心關心李金凱
拉姑作為《中年好聲音3》的超級粉絲，不僅每個星期追睇節目，對因意外失去雙臂的李金凱，更表現出特別的關注，她直言：「如果我不是謝霆鋒媽媽，我很早就已經到電視台，每天他要吃飯、他要幹嘛，我都會陪他。」拉姑邊說邊眼泛淚光。
拉姑好擔心邊個陪李金凱去洗手間
但拉姑也意識到過度的關注可能會給李金凱帶來壓力，因此她選擇了保持一定距離，她說：「我是怕為他帶來麻煩，因為拉姑好像把他摸黑了，他是一個好的…但你去過份的…我想得太多了。真係㗎，哎呀…邊個陪佢去洗手間呢，我可以為他做些甚麼…我都咁樣，後來看他越戰越勇，可以、可以！」
李金凱開口令拉姑重拾笑容
一同接受訪問的李金凱，則笑住感謝狄波拉對自己的關懷，他表示：「謝謝媽媽，你一定要身體健康，我希望常常能看到你。」幾句說話即令拉姑重拾笑容。
譚智輝「投訴」拉姑：佢成個月冇搵我！
不過拉姑對李金凱的「寵愛」，似乎令她的「舊愛」譚智輝感覺備受冷落，他更大呻自己「失寵」後的待遇：「佢而家都好少搵我喇，即係呢…我幫你答啦，我知你好難兜呀呢吓，佢好似都成個月冇搵我喇！一打畀佢『你係邊位呀』，係咪呀？」但他否認呷醋，只話：「呢啲明嘅，唔好講到咁白啦！」
李金凱將於6月現身《愛回家》 獲監製極速度身訂造角色
已簽約無綫的李金凱，早前接受媒體訪問時，公開表示希望能演出《愛·回家之開心速遞》，並像個小Fans般笑言：「我之前在公司飯堂有見過他們。」又指自己可以演個「無手病人」。
為回應金凱的正能量及飲水思源精神，《愛回家》監製梁耀堅火速為金凱度身訂造了一個適合他的角色！李金凱將於6月正式降臨《愛回家》，一眾網友已經好期待！
網民表示：「期待看你的演出，加油！」、亦有人建議一些角色參考：「動漫中華英雄的鬼僕都啱演！」、「最好加埋丁丁一起演仲好」、「飾演一個有手嘅人，鏡頭借位，用另一位藝人嘅手扮佢既手」。
譚輝智《愛回家》飾演「何守烏」
TVB《中年好聲音2》亞軍譚輝智在《愛回家》中飾演「何守烏」，是熊家人的新鄰居，將與劉丹飾演的「根叔」熊樹根爭做大廈的立案法團主席。譚輝智直言演繹「何守烏」這個新角色時，最大困難是要背對白，同時仲要顧及表情，他表示因此感到壓力山大，自嘲仲有好大進步空間，更自認多NG。不過劉丹就讚譚輝智會透過觀察其他演員來學習反應，作為新人已有很大進步。