中年好聲音4｜18強新賽制殘酷二選一！揀錯隨時被Foul 晉級之路勁兇險！
新賽制「人生之歌」登場 揀錯路即入待定區
今集「人生之歌」上半場賽制極具挑戰性，18強選手需要暗中二選一，揀選「進取之路」的選手，只要演唱分數取得89分或以上，便可跳過排位戰直接晉級，可謂高風險高回報；但若然失手，便會直接跌入待定區。至於選擇「平實之路」的選手，則會與其他同樣選擇的選手進行排位戰，分數最高的4位可直接晉級，風險相對較低。最刺激的是，評審們事前並不知道選手選擇了哪條路，令戰況更添變數。上下半場結束後，將會有兩位待定區的選手被淘汰，正式告別舞台。
今集歌單曝光 莫家淦鄭家聲挑戰張國榮經典
隨著新賽制來臨，選手們的選曲亦成為焦點。今集出戰的9位選手歌單已經曝光，當中不乏高難度金曲。許美琪將獻唱林子祥的《追憶》，可嵐則挑戰容祖兒的《小天使》。而最令人期待的，莫過於有兩位選手將同時挑戰哥哥張國榮的經典作品，分別是莫家淦演唱《今生今世》，以及鄭家聲演唱《最冷一天》。其他選手歌單包括：陳旭培《笑忘書》、范子睿《只怕不夠時間看你白頭》、鄭仲豪《不見不散》、馬浩宜《你不是第一個離開的人》及尹景順《阿嬤的話》。
進取定平實 兩種策略考驗人性與唱功
這次「二選一」的賽制，無疑是對選手心理質素和歌唱實力的一次終極考驗。選擇「進取之路」的選手，必須對自己的演出有絕對信心，能夠承受一念天堂一念地獄的巨大壓力，適合實力頂尖且心態強大的「強心臟」選手。相反，「平實之路」雖然看似穩陣，但要在眾多對手中突圍而出，亦非易事，講求穩定發揮及臨場表現。兩種截然不同的策略，勢必會引發一場精彩的心理博弈，究竟選手們會如何抉擇，成為今集最大看點。
網民熱議新賽制太刺激：「擺明係死亡之組！」
新賽制消息一出，立即引起網民熱烈討論，不少觀眾都表示對殘酷的規則感到非常期待。有網民留言指：「今次賽制好刺激，終於有啲新嘢睇！」、「揀『進取之路』要好大勇氣，一個唔好彩就即刻入待定區，好殘酷！」、「擺明係死亡之組！89分好高難度，睇下邊個夠膽挑戰！」、「我覺得實力派會揀進取，想快啲晉級。穩陣派就會揀平實。」、「好期待莫家淦唱《今生今世》，希望佢handle到！」